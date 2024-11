Sternenweg – auf der Suche nach dem Weihnachtsbaum

Auch in diesem Jahr bietet die Gymnastikabteilung des SSV Bobingen vom 1. Dezember bis Mitte Januar ab dem Grillplatz in Straßberg den Sternenweg an. Dieser bietet nach Einbruch der Dämmerung eine stimmungsvolle Möglichkeit, die Weihnachtszeit in der Natur zu erleben. Benötigt werden eine starke Taschenlampe, festes Schuhwerk und selbstverständlich Abenteuerlust. Um dieses Mal auch Eltern mit kleineren Kindern den Sternenweg zu ermöglichen, wird eine Doppelstrecke ausgelegt. Beide Wanderungen beginnen zusammen und teilen sich dann auf. Mit Hilfe einer Lampe blinken kleine Reflektoren auf, die den Weg zeigen. Die Route der gelben Sterne ist sportlich-abenteuerlich, die der weißen Sterne ist für Kinderwägen geeignet. Für die rund drei Kilometer lange Strecke sollte man ein bis zwei Stunden einplanen. Ein besonderer Haltepunkt ist ein kleiner geschmückter Weihnachtsbaum, der etwas abseits liegt. Die Abteilung Gymnastik würde sich sehr freuen, wenn jedes Kind einen selbstgebastelten Christbaumschmuck mitbringt und damit den Weihnachtsbaum schmücken würde.

