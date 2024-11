Veranstaltungen: Im Landkreis Augsburg beginnt die Vorweihnachtszeit

findet am Samstag (19.30 Uhr) das Herbstkonzert des Musikvereins in der Schmuttertalhalle statt.

Das Kindermusical „Tabaluga und Lilli“ ist am Samstag (17 Uhr) in der Stadthalle

findet am Samstag (20 Uhr) das Konzert „Böhmisch klingt‘s am schönsten“ von der Harmoniemusik Welden, Kurt Pascher und seine Original Böhmerwälder Musikanten statt.

Njami Sitson und Karlheinz Hornung treten am Freitag (20 Uhr) im Kunsthaus in

In

Bobingen

sind am Sonntag gleich drei Konzerte geboten: das Kirchenkonzert der Stadtkapelle in der Dreifaltigkeitskirche (18.30 Uhr), das Adventskonzert mit den Augsburger Domsingknaben in der Singoldhalle (17 Uhr) und das Herbstkonzert der Band Horizonte „Friedenswege“ in der Stadtpfarrkirche (17 Uhr).