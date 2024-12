Stopp-Schild übersehen: 16.000 Euro Schaden

Leichte Verletzungen und einen Schaden in fünfstelliger Höhe hat ein Unfall in Bobingen verursacht. Am Samstag gegen 14 Uhr ereignete dieser sich laut Polizei an der Kreuzung Gutenbergstraße/Hans-Sachs-Straße. Beteiligt waren zwei Autos. Eine 67- jährige Fahrerin war auf der Hans-Sachs-Straße in östlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung Gutenbergstraße übersah sie das Stopp-Schild und kollidierte mit dem aus nördlicher Richtung kommenden Wagen eines 44-jährigen Bobingers. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Alle Fahrzeuginsassen hatten Glück - sie wurden nur leicht verletzt und mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Der Kreuzungsbereich war bis zur Abschleppung der Autos teilweise gesperrt. (AZ)

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hans-Sachs-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis