Bobingen rennt für die Zukunft: Laurentius- und Landkreislauf fusionieren für den guten Zweck

Zum dritten Mal findet am 15. September in Bobingen der Laurentiuslauf statt. Auf verschiedenen Strecken können dabei Läuferinnen und Läufer ihre Fitness beweisen. Die Besonderheit in diesem Jahr: Der beliebte Landkreislauf, der vom Landkreis Augsburg ausgerichtet wird, ist diesmal in den Laurentiuslauf integriert. Die Zehnkilometerstrecke zählt gleichzeitig als Landkreislauf. Zu dem Zusammenschluss kam es aus verschiedenen Gründen, wie Felix Bock vom Organisationsteam weiß: „Das Landratsamt hat in diesem Jahr Bobingen als Austragungsort für den Landkreislauf vorgesehen. Aber zwei Läufe innerhalb kurzer Zeit am selben Ort wäre nicht sinnvoll gewesen.“ Der zweite Grund für die Zusammenlegung ist, dass die Teilnehmerzahlen beim Landkreislauf eher rückläufig waren. Gleichzeitig hätten sich in den letzten Jahren im Landkreis zahlreiche neue Läufe etabliert. „Das hat uns dazu bewegt, unser Konzept zu überdenken“, sagte Landrat Martin Sailer. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, den Landkreislauf in bestehende Laufveranstaltungen zu integrieren. Das erste Mal findet der Landkreislauf jetzt zusammen mit einer anderen Laufveranstaltung statt.

Icon Vergrößern Beim Laurentiuslauf steht die Freude an der Bewegung im Vordergrund. Foto: Elmar Knöchel (Archivbild) Icon Schließen Schließen Beim Laurentiuslauf steht die Freude an der Bewegung im Vordergrund. Foto: Elmar Knöchel (Archivbild)

Bobingen: Laufen für die Zukunft von Schülerinnen und Schülern

Das Besondere am Laurentiuslauf ist dabei, dass es nicht nur um die sportliche Betätigung geht. Gleichzeitig tun die Teilnehmenden auch etwas Gutes. Die Startgebühren gehen komplett in einen Topf, der die Unterstützung der Bobinger Dr.-Jaufmann-Mittelschule zum Ziel hat. Speziell geht es um die Förderung von Schülerinnen und Schülern bei der Zukunftsplanung. Ab diesem Jahr solle es einen Berater geben, der immer wieder an der Schule präsent ist, um Beratungsgespräche zu führen. Ziel dabei sei, den Schülern eine Orientierung bei der Wahl der Berufsausbildung zu bieten. Ein zweites Anliegen sei, Auszubildenden, die mit ihrer Ausbildung nicht zufrieden sind, Wege aufzuzeigen, in eine andere, für ihre Bedürfnisse besser passende Lehre zu wechseln. „Viele sind in ihrer gewählten Ausbildung unglücklich und brechen ab. Genau diesen jungen Menschen wollen wir eine Perspektive bieten“, so Felix Bock. Doch das Organisationteam um Bock und Samira Friedrich vom Veranstalter, dem Industriepark Werk Bobingen (IWB), hat noch mehr getan, um den Lauftag für junge Menschen interessant zu machen. „Es wird Informationsstände der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, der Agentur für Arbeit und der Stadt Bobingen geben.“ So können sich sowohl die Teilnehmenden, als auch interessierte Besucher und Besucherinnen, gerne landkreisweit, am Tag der Veranstaltung zu ihrer möglichen beruflichen Zukunft informieren. Um möglichst viele Schülerinnen und Schüler zum Mitlaufen zu bewegen, werden Gutscheine für eine ermäßigte Startgebühr ausgegeben.

Icon Vergrößern Manche haben im Ziel sogar noch Kraft für einen Freudensprung. Foto: Elmar Knöchel (Archivbild) Icon Schließen Schließen Manche haben im Ziel sogar noch Kraft für einen Freudensprung. Foto: Elmar Knöchel (Archivbild)

Früher Volkslauf, heute Laurentiuslauf

Hervorgegangen ist der Laurentiuslauf aus dem Volkslauf. Dieser fand 1963, deutschlandweit zum ersten Mal, in Bobingen statt. Um diese Tradition wieder aufleben zu lassen, wurde der Laurentiuslauf aus der Taufe gehoben. Im letzten Jahr liefen insgesamt 260 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit. Die genau vermessenen und schönen Strecken bieten dabei die Möglichkeit, gemäß dem eigenen Fitness-Stand zu laufen. Dabei ist die Zehnkilometerstrecke für die Wertung zum Landkreislauf zulässig. Informationen zu den fünf angebotenen Strecken, inklusive Online-Anmeldung, gibt es im Internet unter laurentiuslauf.de.