Starkes Netzwerk ist Erfolgsfaktor für Bobinger Unternehmerinnen

Die Bobinger Unternehmerinnen trafen sich jüngst nach der Arbeit in der Alten Mädchenschule in Bobingen. Die Veranstaltung bot rund 20 Unternehmerinnen, Gründerinnen, Freiberuflerinnen und Macherinnen aus Bobingen die Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken.

Zu Beginn des Abends begrüßten Jenny Seitz, Initiatorin des Treffens, und Maria Schempp, Wirtschaftsförderin der Stadt Bobingen, die Teilnehmerinnen. Katharina Böhner hielt einen Vortrag zum Thema „Sichtbar in Social Media - Wie du Instagram & Co. gewinnbringend für dein Business nutzen kannst“. Die Marketingexpertin aus der Automobilbranche hat sich im Bereich Social-Media-Marketing in Bobingen selbstständig gemacht und berät als freie Beraterin Gewerbetreibende, Selbstständige und Startups in Augsburg, Schwaben und Umgebung. In ihrem Vortrag gab sie Einblicke und praktische Tipps für die digitale Sichtbarkeit von Unternehmen. Die Teilnehmerinnen zeigten großes Interesse und stellten viele Fragen, so dass eine lebhafte und anregende Atmosphäre entstand.

Neue Kontakte knüpfen

Im Anschluss hatten die Teilnehmerinnen beim Netzwerken die Möglichkeit, sich gegenseitig vorzustellen und neue Kontakte zu knüpfen. Das Unternehmerinnen-Netzwerk wurde im Frühjahr 2023 durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Bobingen ins Leben gerufen. Es bietet Unternehmerinnen die Möglichkeit, sich branchenübergreifend auszutauschen, Impulse zu erhalten und neue Kontakte zu knüpfen, um das Netzwerk zu stärken und Impulse für den Standort Bobingen zu setzen. „Unser Ziel ist es, ein starkes Unternehmerinnen-Netzwerk zu etablieren, das das Potenzial der Frauen in der Arbeitswelt hebt“, sagte Maria Schempp. Bereits jetzt haben sich dem Netzwerk mehr als 45 Frauen angeschlossen. Dies zeigt den großen Bedarf an einer Plattform für den gegenseitigen Austausch.

Das nächste Treffen ist für Freitag, 28. April, geplant. Nähere Informationen dazu werden auf der Website der Stadt Bobingen veröffentlicht. Das Netzwerk steht allen Unternehmerinnen, Gründerinnen, Freiberuflerinnen und Macherinnen in Bobingen offen. Interessierte können sich per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@bobingen.de wenden, um in den Verteiler aufgenommen und über zukünftige Treffen informiert zu werden.

