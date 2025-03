Kinderbetreuung und sozialer Wohnungsbau beschäftigen die Scherstetter

Für Robert Wippel war es voraussichtlich die letzte Bürgerversammlung als Bürgermeister in Scherstetten. Er wird bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten. So lautete am Ende auch sein Appell, dass sich interessierte Bürger gerne bei der Gemeinde sowohl für das Amt des Bürgermeisters als auch für den Gemeinderat melden dürfen. Ebenso wird ein Feldgeschworener für Konradshofen gesucht. Bei der Bürgerversammlung für Scherstetten und Konradshofen ließ Wippel jetzt zunächst das Jahr 2024 Revue passieren und hielt auch schon einen Ausblick auf die kommenden Jahre.

