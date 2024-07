Dreimal die Traumnote 1,0

Gleich dreimal gab es die Traumnote 1,0 bei der Abschlussfeier der Fachschule der Bundeswehr für Informationstechnik im Rokokosaal der Regierung von Schwaben in Augsburg, bei der die beiden Absolventinnen und 81 Absolventen ihr Abschlusszeugnis erhielten. „Wie immer gab es auch Kameraden, die es locker ohne Team geschafft hätten. Aber die Kameraden, denen es leichtfiel, haben sich eben nicht darauf ausgeruht, sondern anderen geholfen“, lobte Schulleiter Oberstleutnant Oliver Geermann den Teamgeist der Schülerinnen und Schüler in seiner Ansprache vor den rund 200 Gästen.

Dabei verwies er auch auf das Abschneiden von zwei Gruppen beim Hacker-Event „Capture the Flag“, die mit einem beeindruckenden 13. Platz von 30 zum Teil professionellen Teams in der Endausscheidung hervorragende Leistungen gezeigt haben. Geermann betonte, er sei von der Motivation und Perfektion seiner Schülerinnen und Schüler bei den Projektarbeiten begeistert. Die Bundeswehr habe einen zunehmenden Bedarf an hoch qualifizierten Fach- und Führungskräften im Bereich des gesamten Spektrums der modernen Elektro- und Informationstechnik. Soldaten müssten aber auch noch zusätzlich etwas leisten, das im Rahmen der Kriegstauglichkeit einen besonderen Wert habe. Deshalb standen auf dem Programm des Sportfestes neben Fitness und Sport auch militärische Disziplinen mit Teamgeist.

Zeugnisse und Gesetz zur Stärkung der Bundeswehr am selben Tag

Brigadegeneral Rainer Simon, Kommandeur des Ausbildungszentrums Cyber- und Informationsraum, erwähnte zu Beginn seiner Rede eine Einmaligkeit im Freistaat Bayern, wo am Tag der Zeugnisverleihung ein Gesetz zur Stärkung der Bundeswehr beschlossen wurde: „Das ist einmalig in Deutschland!“

Schulleiter Oberstleutnant Oliver Geermann lobte den Teamgeist der Absolventen aus Kleinaitingen. Foto: Bernd Zitzelsberger, Bundeswehr

In seinen zahlreichen Gesprächsrunden mit den künftigen Offizieren habe er über „unseren Beruf und unser Berufsverständnis“ gesprochen und sei auch für deren offene und kritische Anmerkungen, Fragen und Diskussionen dankbar. Er freue sich, wenn er einige Absolventen als Ausbilder am Ausbildungszentrum wiedersehe.

Angehörige und Vertreter aus Politik, Regierung und Militär bei der Zeugnisverleihung im Rokokosaal in Augsburg. Foto: Bernd Zitzelsberger, Bundeswehr

Jeweils mit der Traumnote 1,0 erzielten die Oberfähnriche Benjamin Koglin und Flemming von Seht den besten Abschluss in der zweijährigen Ausbildung zum „staatlich geprüften Informatiktechniker“, Oberfähnrich Michael Bröllos in der Ausbildung zum „staatlich geprüften Elektrotechniker“. Ein Novum, denn dreimal die Bestnote 1,0 – das gab es an der Fachschule noch nie. Die sechs Hörsaalbesten erhielten außerdem einen Preis von Brigadegeneral Simon.

Bürgermeister Erwin Goßner gratuliert einer Informatiktechnikerin. Foto: Bernd Zitzelsberger, Bundeswehr

Zehn Informatiktechniker und sieben Elektrotechniker bekamen den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung aus den Händen von Abteilungsdirektorin Susanne Reif von der Regierung von Schwaben, eine Auszeichnung, die höchstens an die besten zwanzig Prozent vergeben wird. Neben hochrangigen Gästen aus Bundeswehr, Regierung und Politik, unter ihnen Erwin Goßner, Bürgermeister von Großaitingen und Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft, waren zahlreiche Angehörige zur Zeugnisverleihung in den Rokokosaal gekommen, die das Heeresmusikkorps Ulm unter der Leitung von Hauptfeldwebel Simone Knäble mit modernen, klangvollen Musikstücken untermalte. (AZ)

Heeresmusikkorps Ulm beim Musizieren. Foto: Bernd Zitzelsberger, Bundeswehr