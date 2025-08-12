Bundeswehr verleiht Zeugnisse in einem besonderen Saal

Im Rokokosaal der Regierung von Schwaben erhielten angehende Offiziere der vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe, Marine sowie Cyber- und Informationsraum für ihren erfolgreichen Abschluss an der Fachschule der Bundeswehr für Informationstechnik ihre Zeugnisse. Sie haben im Rahmen der dreijährigen Ausbildung zum Offizier des Militärfachlichen Dienstes ihre zweijährige Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker bestanden. Sechs von ihnen schlossen dabei mit der Note Eins ab. Die feierliche Zeugnisverleihung fand in einem geschichtsträchtigen Saal statt, der heute an die Bedeutung von Frieden erinnert.

„Krieg hinterlässt Lücken“ – Mahnung und Wertschätzung im Rokokosaal

Regierungspräsidentin Barbara Schretter begrüßte die zahlreichen Gäste im Namen der Regierung von Schwaben. In ihrer Rede würdigte sie das Engagement der Bundeswehrangehörigen. Gleichzeitig erinnerte sie an die im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs zerstörte Decke des Saals – ein Mahnmal für die Zerstörung durch Krieg: „Wir stehen hier in einem wunderschönen Rokokosaal – und doch fehlt etwas Entscheidendes. Die Decke wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Krieg kennt keine Gewinner – nur Opfer“, sagte Schretter. Die derzeitige Sicherheitslage sei durch eine Zeitenwende geprägt, die besonderen Einsatz erfordere.

Teams nehmen an internationalem Hacker-Wettbewerb teil

Oberstleutnant Oliver Geermann, Leiter der Fachschule, hob die Leistung zweier Teams hervor, die am internationalen Hacker-Wettbewerb „Capture the Flag“ teilgenommen hatten. Sie erreichten Platz acht unter 30 teilnehmenden Gruppen, darunter auch professionelle Teams. Zudem kündigte Geermann an, dass die Fachschule im kommenden Schuljahr am Schulversuch „Angewandte Künstliche Intelligenz“ teilnimmt – ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung digitaler Zukunft. Oberst Kai Heß, Kommandeur des Ausbildungszentrums Cyber- und Informationsraum, würdigte den Mut der Absolventinnen und Absolventen, sich bewusst für die anspruchsvolle Offizierslaufbahn entschieden zu haben – unabhängig vom Lebensalter. „Sie übernehmen Verantwortung – für sich, für Ihr Team, für die Bundeswehr“, sagte Heß.

Auszeichnungen für Spitzenleistungen

16 der 69 Absolventinnen und Absolventen wurden mit dem Meisterpreis der Staatsregierung geehrt – für besonders gute Leistungen im Rahmen ihrer Fortbildung. Mit dem Meisterpreis werden die besten 20 Prozent – in besonderen Fällen auch mehr – der Absolventinnen und Absolventen eines Prüfungstermins ausgezeichnet – vorausgesetzt, sie haben mindestens die Note „gut“ erreicht. Ziel der Staatsregierung ist es, die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu betonen und die berufliche Weiterbildung attraktiver zu machen. (AZ)

