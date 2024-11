Bobinger Siedlung: Mehr Leben für den Kirchplatz

Es tut sich etwas in der Ortsmitte der Bobinger Siedlung. Im Kulturausschuss der Stadt wurden in der jüngsten Sitzung die Entwürfe zum geplanten Neubau des katholischen Kindergartens „Zur Heiligen Familie“ an der Grenzstraße, gegenüber der Schule, vorgestellt. Dafür wird die Kirche das Grundstück zur Verfügung stellen. Die Finanzierung der Baukosten übernimmt die Stadt Bobingen. Dazu kommen die beim Bau von Kindergärten üblichen Fördermittel vom Freistaat Bayern.

