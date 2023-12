Wohnen am Brunnenplatz: Erste Wohnungen sind bald bezugsfertig

Das Wohnbauprojekt am Brunnenplatz in der Bobinger Siedlung liegt gut im Plan. Die Arztpraxis hat eröffnet. Im Januar sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein.

Das Wohnbauprojekt "Wohnen am Brunnenplatz" liegt im Plan, berichtete Bauamtsleiter Rainer Thierbach jüngst im Bobinger Bauausschuss. Besonders erfreulich sei, dass der Termin zur Eröffnung der Arztpraxis gehalten wurde.

Erste Wohnungen sollen im Januar bezugsfertig sein

Der nächste Schritt sei nun die Fertigstellung der Wohnungen in beiden Häusern. Dabei sollen die Wohnungen im höheren "Punkthaus" bereits im Januar bezugsfertig sein. Beim angegliederten "Langhaus" dauere es noch bis ins Frühjahr hinein, so Thierbach. Insgesamt würden durch das Projekt 14 neue Wohneinheiten geschaffen, die nach sozialen Vergabekriterien der Stadt Bobingen vergeben werden sollen. Für die 14 zur Verfügung stehenden Wohnungen seien, Stand jetzt, bereits 25 Bewerbungen eingegangen, sagte Hans Heuberger, der bei der Stadt für die Wohnungsvergabe zuständig ist.

Leider könnten im Moment noch keine Besichtigungen stattfinden, da es für die überwiegend älteren Bewerberinnen und Bewerber im Moment noch zu gefährlich sei, über provisorische Treppen und noch nicht verlegte Böden zu steigen. Nach den Besichtigungen müssten dann, wenn die Zusage durch die möglichen Mieterinnen und Mieter erfolgt sei, noch die Einkommen der Interessenten geprüft werden, da die Vergabe nach den Sozialkriterien der Stadt Bobingen erfolgen müsse. Weitere Sozialwohnungen habe die Stadt momentan nicht im Angebot.

Bei den Kosten liegt das Projekt weitgehend im Plan

Erfreulich sei ebenfalls, erklärte Rainer Thierbach, dass man auch bei den Kosten weitgehend im vorgeplanten Rahmen liege. Das geplante Gesamtbudget für den Neubau wurde im Februar 2023 mit einer Summe von rund 6,3 Millionen Euro veranschlagt. Zurzeit sei man bei den aufgelaufenen Kosten genau in diesem Bereich. Allerdings, so Thierbach, würden für die vollumfängliche Fertigstellung der beiden Gebäude noch einmal rund 100.000 Euro zusätzlich benötigt. Das liege daran, dass einige Gewerke nur höherpreisig als geplant vergeben werden konnten. Durch schwierige Witterungsbedingungen im Frühjahr 2023 hätte es zudem Probleme mit der Dachabdichtung gegeben. Die damit verbundenen Verzögerungen seien kompensiert worden. Um den zugesagten Eröffnungstermin der Arztpraxis nicht zu gefährden, hätte es einiger, zusätzlicher Provisorien bedurft. So gab es vorläufige Abdichtungsmaßnahmen, Verlegung von Schnellestrich und zusätzliche Abklebearbeiten. Das führte natürlich zu Mehrkosten. Zusätzlich sei es zu Schäden durch Hagel und Einbruch gekommen, die nicht von der Versicherung abgedeckt gewesen seien und somit aus dem Projektbudget beglichen werden mussten.



Nachdem entschieden worden sei, das städtebauliche Projekt "Brunnenplatz" zu verschieben, würden höhere Kosten für eine "ansehnliche" Außengestaltung fällig. Dazu kämen die vorher nicht geplante Installation eines Windfangs vor der Arztpraxis und eine Einhausung für die Mülltonnen.

Lesen Sie dazu auch