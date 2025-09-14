Ein Brot, in dem auch etwas Bier steckt

Emmertreberbrot: Hinter dem langen Namen der Brotsorte steckt das Urkorn Emmer und ein Restprodukt vom Bierbrauen, Treber. Markus Kästele ist der Bäcker, der hinter der ungewöhnlichen Kreation steht. Er führt die Bäckerei Kästele in Bobingen in der vierten Generation. Die Idee für das Emmertreberbrot entstand zusammen mit der Chefin des Bäurle-Hofladens in Bobingen, Anja Fischer. „Sie hat mich angerufen und gefragt, ob ich nicht ein Emmertreberbrot backen möchte“, erinnert sich Kästele. Seit drei Jahren bezieht er von dem Hof Emmergetreide, um Emmer-Vollkornsemmeln oder Brot zu backen. Nun erhält seine Bäckerei zusätzlich den Treber aus der Brauerei Staudenbräu in Walkertshofen.

„Gerade vom ernährungsphysiologischen her ist der Treber interessant, weil er viele Ballaststoffe hat, er hat viele Vitamine und viele Proteine“, sagt der Bobinger. Um die Idee zu verwirklichen, brauchte es einige Versuche. Dem Bäckermeister war auch die Meinung seiner Kunden wichtig. „Man braucht ein gewisses Feedback. Die Arbeit, die wir in das Brot stecken, soll sich ja auch lohnen.“

So wird es gemacht

In der Bäckerei herrscht reges Treiben. Während Markus Kästele zwischen den Arbeitsflächen auf und ab geht und die einzelnen Arbeitsschritte erklärt, beginnt sein Mitarbeiter Fabian Wolf, den Teig für das Emmertreberbrot aus einem großen Plastikbehälter zu schöpfen und stückweise abzuwiegen. Auf einer Arbeitsfläche wird der Teig von den beiden dann rund geformt. Mit einer routinierten Bewegung aus dem Handballen entstehen schnell die ersten Teigstücke. Diese landen in bemehlten Schalen. Markus Kästele erklärt jeden Arbeitsschritt, der in seinem Brot steckt.

Im Emmertreberbrot steckt vor allem eines: viel Zeit. Zuerst muss der Treber aus der Bierherstellung mit heißem Wasser in einem Kessel aufgebrüht und vermengt werden. „Das hat den Vorteil, dass das Brot eine längere Frischhaltung hat“, erklärt Kästele. Parallel dazu wird der Sauerteig vorbereitet. Am darauffolgenden Tag werden die Trebermasse und der Sauerteig mit Roggenvollkornmehl und naturbelassenem Steinsalz in der Maschine geknetet. Der Teig bleibt eine Weile bei Raumtemperatur stehen und kommt anschließend in die Kühlung. Erst am dritten Tag wird daraus das Emmertreberbrot gebacken. „Langer Prozess, lange Fermentation, lange Teigruhe. Dadurch entwickelt sich umso mehr Geschmack im Brot“, sagt Kästele.

Der Fokus liegt auf Regionalität

Treber im Brot ist keine häufige Zutat. „Es gibt einen Bäcker in Augsburg, der bietet so etwas schon ganz lange an. Aber allzu weitverbreitet ist es nicht“, sagt Kästele. Das Emmertreberbrot gehört seit sechs Wochen zum Sortiment der Bäckerei. „Das Brot allgemein hat schon einen besonderen Geschmack. Ein bisschen leicht nussig“, beschreibt Kästele. Bei den Zutaten ist ihm die Regionalität wichtig. „Ich schaue immer, dass es kleinere Familienbetriebe sind, die auch selber ihren Hof betreiben. Die kenne ich oft persönlich, die bringen auch oft persönlich ihre Ware hierher“, sagt der Bobinger. Eine Sache ist ihm dabei besonders wichtig: „Kleine Betriebe sollen sich gegenseitig unterstützen.“