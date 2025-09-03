Die Landsberger Straße ist reif für eine Erneuerung

Die Landsberger Straße zwischen dem Bahnübergang in der Nähe der Röthstraße im Süden und dem Kreisverkehr bei der Tankstelle im Norden muss saniert werden. Die Auswertung der Bohrkerne ergab, dass die Schichten des Asphalts keinen Verbund mehr haben. „Die Schäden sind dem Alter der Straße geschuldet und nicht auf Setzungen oder die Verkehrsbelastung zurückzuführen“, sagte Bürgermeister Andreas Scharf. „Am südlichsten und am nördlichsten Abschnitt ist der Zustand so schlecht, dass alle drei Asphaltschichten abgefräst und erneuert werden müssen. An anderen Stellen genügen zwei neue Schichten.“ Der Gemeinderat wird sich für die Sanierungsarbeiten um eine Förderung bemühen.

Vorbereitung auf einen Stromausfall mit externer Energieversorgung

Im Rahmen des Bevölkerungsschutzes sollen sich die Behörden auf einen flächendeckenden, längeren Stromausfall vorbereiten und für den Notfall Anlaufstellen für die Bürger errichten. Die Gemeinde Graben plant, das Rathaus, das Feuerwehrgerätehaus, die Sporthalle Graben und die Turnhalle Lagerlechfeld mit einer externen Energieversorgung mit einem Außenhausanschlusskasten auszustatten, damit dort die Versorgung mit Notstromgeneratoren oder Zapfwellengeneratoren möglich ist. Der Gemeinderat beschloss, die Elektroarbeiten zur Erstellung von Außenhausanschlüssen für eine Notstromversorgung in Höhe von rund 30.000 Euro zu beauftragen.

Gemeinde will sich an Straßensperren beteiligen

Die Gemeinde will sich an der interkommunalen Beschaffung von Straßensperren zur Sicherung von Veranstaltungen im Begegnungsland Lech-Wertach beteiligen. Für die Kostenverteilung auf die Gemeinden gibt es einen Schlüssel, der sich aus einem Sockelbetrag und einem Faktor für die Anzahl der voraussichtlich zu sichernden Veranstaltungen mit über 1000 Personen zusammensetzt. Der Anteil der Gemeinde Graben wird demnach bei rund 9000 Euro liegen.