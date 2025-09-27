Kindergartengebühren in Langenneufnach steigen erneut

In Langenneufnach wird es wohl bald erneut eine Erhöhung der Elternbeiträge für das Kinderhaus St. Martin geben. Grund dafür sind die hohen Zahlungen der Gemeinde für die Einrichtung. Während der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte Bürgermeister Gerald Eichinger, dass die Kommunalaufsicht des Landratsamts im Rahmen der Genehmigung für die Haushaltssatzung eine Verringerung dieser Defizitzahlungen forderte. Es sei eine deutliche Erhöhung der Elternbeiträge nötig, so das Landratsamt.

Karin Marz

86863 Langenneufnach

Kindergartengebühr