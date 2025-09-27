Icon Menü
Erneute Erhöhung der Kindergartengebühren in Langenneufnach: Eltern reagieren besorgt

Langenneufnach

Kindergartengebühren in Langenneufnach steigen erneut

Wegen der hohen Kosten gibt es Neuberechnungen. Für Eltern gibt es trotzdem eine gute Nachricht.
Von Karin Marz
    Auf höhere Kosten müssen sich Eltern für die Betreuung ihrer Kinder im Kinderhaus St. Martin einstellen.
    Auf höhere Kosten müssen sich Eltern für die Betreuung ihrer Kinder im Kinderhaus St. Martin einstellen. Foto: Karin Marz

    In Langenneufnach wird es wohl bald erneut eine Erhöhung der Elternbeiträge für das Kinderhaus St. Martin geben. Grund dafür sind die hohen Zahlungen der Gemeinde für die Einrichtung. Während der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte Bürgermeister Gerald Eichinger, dass die Kommunalaufsicht des Landratsamts im Rahmen der Genehmigung für die Haushaltssatzung eine Verringerung dieser Defizitzahlungen forderte. Es sei eine deutliche Erhöhung der Elternbeiträge nötig, so das Landratsamt.

