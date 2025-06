Ehrenrunde für eine besondere Fackel

Verschwitzt und gut verspätet kam Christopher Kunert vom BRK-Kreisverband Aichach-Friedberg mit der Fackel in der Hand beim Schwabmünchner Rot-Kreuz-Lädle an. Kunert war von Friedberg nach Schwabmünchen gelaufen. Dass er spät dran war, lag nicht an seiner Fitness. „Ich wurde auf dem Weg hierher sehr oft angesprochen, was ich denn da mache“, erklärt er. Und das erzählte er gerne. Denn der Fackellauf hat einen für das Rote Kreuz bedeutenden Hintergrund. Ziel des „Lichtes der Hoffnung und Menschlichkeit“ ist Solferino in Norditalien. Dort gab es am 24. Juni 1859 eine Schlacht, die den Anlass zur Gründung des Roten Kreuzes gab.

