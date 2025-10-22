Sandro Wagner in Untermeitingen: FCA-Trainer begeistert Grundschüler

Sandro Wagner ist gar noch nicht eingetroffen und dennoch ist die Begeisterung zu spüren, als um 9 Uhr die Kinder in der Aula der Grundschule Untermeitingen Platz nehmen. „FCA,FCA,FCA“, rufen die Kinder, die die erste bis vierte Klasse besuchen. Die Schülerinnen und Schüler sind gut vorbereitet, haben sich in Schals und Trikots des FC Augsburg geworfen. Auch Fahnen und gebastelte FCA-Plakate sind zu sehen. Rund 15 Minuten lang ist die Stimmung vergleichbar mit der im Stadion. Die kleinen Fans geben alles, als ob sie den FCA zum Sieg schreien wollen. Als der Trainer des Fußball-Bundesligisten den Raum betritt, springen auch die letzten Kinder auf und winken dem Mann zu, den sie sonst nur aus dem Fernsehen oder aus der Ferne im Stadion kennen. Trotz vollem Terminkalender hat sich der frühere Nationalspieler Zeit genommen. Neben Autogrammen und FCA-Turnbeuteln gibt es auch Einlagen und natürlich fühlen die Kinder dem Profi auf den Zahn.

Star zum Anfassen: FCA-Trainer Sandro Wagner begeistert Untermeitinger Schüler Icon Galerie 82 Bilder FCA-Trainer Sandro Wagner besucht die Grundschule Untermeitingen. Dort verteilt der frühere Nationalspieler nicht nur Autogramme. Die besten Bilder vom Besuch.

Schulleiterin: „Dass Sandro Wagner da war, kann man nicht beschreiben“

Seit 2013 führt der FCA die Schulaktion mit der Unterstützung des staatlichen Schulamtes Augsburg durch. Unter dem Motto „Brücken bauen. Menschen bewegen. Umwelt schützen“ veranstaltet der FCA solche Aktionen. Insbesondere bei jungen Menschen soll Bewegung und Sport gefördert werden. Der Turnbeutel und die Begeisterung für den FCA sollen die Kinder animieren. Spieler besuchen jährlich zum Schulstart verschiedene Grundschulen, die sich bewerben. Mit etwas Glück wird die Schule dann ausgewählt. „Grundsätzlich finde ich, dass es eine ganz tolle Aktion vom FCA ist, dass sie die Erstklässler besuchen. Dass Sandro Wagner jetzt da war, kann man nicht beschreiben. Wir haben das große Los gezogen“, sagt Schulleiterin Christiane Reismüller. „Wir freuen uns unglaublich, dass es geklappt hat.“

Die Schüler Raffael und Sandro zeigen dem FCA-Trainer ihre Fähigkeiten am Ball. Der Profi staunt, was der Nachwuchs schon drauf hat.

Nach der Begrüßung stellt sich der 37-Jährige den Fragen der Kinder. Jonas aus der 2c interessiert, wann Wagner mit Fußballspielen angefangen hat. Mit vier Jahren erklärt Wagner und sorgt damit für ein ungläubiges Aufstöhnen bei den Schülerinnen und Schülern. Nadine möchte wissen, wie es sich anfühlt, zu verlieren. „Eine sehr gute Frage“, antwortet Wagner schmunzelnd. Bei den weiteren Fragen der Schüler hängt die Aula dem Trainer an den Lippen. Wagner nimmt sich für jedes Kind Zeit und antwortet humorvoll.

FCA-Trainer Sandro Wagner möchte etwas zurückgeben

Das kommt bei den Lehrerinnen und Lehrern sehr gut an. „Ich glaube, für die Kinder ist das ein tolles Erlebnis. Ich bin beeindruckt, wie gut er mit den Kindern umgeht“, sagt Barbara Schmaus. Der Hausmeister Jürgen Müller freut sich, dass der FCA-Trainer gekommen ist. „Er macht das wirklich super und kommt sehr sympathisch rüber.“ Bürgermeister Simon Schropp nutzt die Gelegenheit. „Zwei meiner drei Kinder besuchen die Grundschule. Ich hatte eine Lücke im Terminkalender, und da wollte ich natürlich einen Eintrag fürs goldene Buch haben. Für uns als Gemeinde ist das eine super Sache.“

Fleißig: FCA-Trainer Sandro Wagner erfüllte alle Autogrammwünsche.

Die Schüler Raffael und Sandro führen dem FCA-Trainer noch Kunststücke mit dem Ball vor und ernten dabei großes Lob vom 37-Jährigen, dessen lockere Art gelobt wird. „Ich bin kein Fußballfan, aber er strahlt etwas Positives, Barmherziges aus. Ich finde es toll, dass er sich die Zeit genommen hat“, sagt die Lehrerin Eugenia Rodionow. Sandro Wagner ist beeindruckt von der Herzlichkeit und dem Engagement, mit dem die Schulen den FCA empfangen haben. „Es bereitet uns große Freude, unseren jüngsten Fans auf diese besondere Weise etwas zurückgeben zu können. Wir hoffen, den Kindern den Schulanfang dadurch noch ein kleines Stück leichter gemacht zu haben.“

Zum Abschied wird Sandro Wagner von den Schülerinnen und Schülern mit tosendem Applaus und einem Spalier verabschiedet.

Abschließend gibt es für die Schülerinnen und Schüler einen Turnbeutel und ein Autogramm von Sandro Wagner, bevor dieser unter tosendem Applaus in einem Spalier der kleinen Fans verabschiedet wird. Schulleiterin Reismüller zieht ein positives Fazit. „Er ist ein sympathischer und kindernaher Mensch. Unabhängig vom Protokoll hat er sich die Zeit genommen. Man spürt die Zugewandtheit zu den Kindern. Diese positive Sicht brauchen wir auch als Lehrkräfte.“