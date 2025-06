Immer mehr Ferienunterkünfte: Untermeitingen in Sorge

Die Umwandlung von Wohnraum in Ferienunterkünfte bleibt ein sensibles Thema im Gemeinderat Untermeitingen. Besonders deutlich wurde das, als ein Bauantrag zur Nutzungsänderung in der Alpspitzstraße diskutiert wurde. Bereits in einer früheren Sitzung hatte das Gremium signalisiert, dass es einer Umnutzung von zwei Wohneinheiten in Ferienwohnungen grundsätzlich zustimmen könnte. Nun jedoch plant der Eigentümer, auch das Dachgeschoss in eine Ferienwohnung umzuwandeln – und das stößt auf Skepsis. Bereits vor längerer Zeit hatte der Gemeinderat die westliche Gebäudehälfte desselben Eigentümers in der Raiffeisenstraße zu Vermietungszwecken als Monteurs- und Ferienwohnungen genehmigt.

