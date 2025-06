Gemeinderat verabschiedet Sonja Storch

In der Gemeinderatssitzung in Untermeitingen wurde Sonja Storch feierlich von Bürgermeister Simon Schropp verabschiedet. Mit dankenden Worten blickte er auf das langjährige Engagement der Gemeinderätin zurück und würdigte ihre außergewöhnlichen Verdienste für die Gemeinde. Nun verlässt Sonja Storch Untermeitingen, um künftig näher bei ihren Töchtern in einer anderen Gemeinde zu leben. Sie verliert damit ihre Wählbarkeit.

Seit ihrem Zuzug nach Untermeitingen 1993 war Sonja Storch aus dem politischen und sozialen Leben der Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Bereits ab 2002 gehörte sie dem Gemeinderat an und übernahm von 2014 bis 2020 das Amt der Zweiten Bürgermeisterin. Sie gründete 1996 zusammen mit anderen engagierten Frauen die Mittagsbetreuung, um Familien vor Ort zu entlasten – ein Angebot, das bis heute besteht. Auch innerhalb der katholischen Kirchengemeinde prägte sie das Gemeindeleben. Über zwei Jahrzehnte, von 1997 bis 2017, war sie aktives Mitglied im Pfarrgemeinderat.

Besonders hervorzuheben ist ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe. Als 2014 die erste Hilfsgruppe in Graben entstand, war Storch sofort zur Stelle. Sie bot Deutschunterricht an und unterstützte Geflüchtete bei zahlreichen alltäglichen Herausforderungen, damit sie sich in der neuen Umgebung besser zurechtfinden konnten. Als Nachrückerin wird Karin Dobrindt ab der nächsten Sitzung den Platz im Gemeinderat einnehmen und dann offiziell vereidigt.