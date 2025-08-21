Icon Menü
Förderprogramm für Wälder: Effektive Strategien gegen Borkenkäfer und Klimawandel

Landkreis Augsburg

Ein „Turbo-Programm“ soll den heimischen Wald fit für die Zukunft machen

Während der Borkenkäfer große Schäden anrichtet, sollen neue Förderungen den Waldumbau im Landkreis Augsburg vorantreiben.
Von Severin Steinberger
    •
    •
    •
    Felix Miller (von links), Philipp Hanner und Martin Müller informieren über den Borkenkäfer.
    Felix Miller (von links), Philipp Hanner und Martin Müller informieren über den Borkenkäfer. Foto: Severin Steinberger

     „Wir brauchen uns gar nichts vormachen - in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden die meisten Fichten hier weg sein“, sagt Philipp Hanner, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg-West (FBG), den Teilnehmenden der Informationsveranstaltung zum Borkenkäfer in Mickhausen. Gemeinsam mit Martin Müller, forstlicher Mitarbeiter der FBG und Felix Miller, Leiter des staatlichen Forstreviers Schwabmünchen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg, informierte er Interessierte unter anderem über die Erkennung eines Borkenkäferbefalls sowie über Bekämpfungsmaßnahmen. Bevor es zur Veranschaulichung in den Wald ging, erläuterte Miller den Teilnehmenden die Biologie des Buchdruckers und des Kupferstechers - der gefährlichsten Borkenkäferarten.

