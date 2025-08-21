Ein „Turbo-Programm“ soll den heimischen Wald fit für die Zukunft machen

„Wir brauchen uns gar nichts vormachen - in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden die meisten Fichten hier weg sein“, sagt Philipp Hanner, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg-West (FBG), den Teilnehmenden der Informationsveranstaltung zum Borkenkäfer in Mickhausen. Gemeinsam mit Martin Müller, forstlicher Mitarbeiter der FBG und Felix Miller, Leiter des staatlichen Forstreviers Schwabmünchen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg, informierte er Interessierte unter anderem über die Erkennung eines Borkenkäferbefalls sowie über Bekämpfungsmaßnahmen. Bevor es zur Veranschaulichung in den Wald ging, erläuterte Miller den Teilnehmenden die Biologie des Buchdruckers und des Kupferstechers - der gefährlichsten Borkenkäferarten.
Landkreis Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden