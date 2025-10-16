Straßenbahn in Königsbrunn ist jetzt leiser: Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema

Was war das Problem?

Die Tram war zu laut. Zumindest nahmen das mehrere Anwohner so wahr. Und das von Anfang an, also seit die Straßenbahn der Linie 3 vor vier Jahren zum ersten Mal bis Königsbrunn fuhr. Anwohner litten vor allem unter dem „singenden Geräusch“ der Schienen, dem Quietschen und dem Körperschall, also der Vibration, die sich auf ihre Häuser übertrug. Eine betroffene Stelle war die Kurve nach der Haltestelle Mindelheimer Straße. Offiziell hielt der Mittelwert der Geräusche die gesetzliche Grenze aber ein. Das hat eine Messung ergeben.

Wie kam es dazu?

Den einen Grund für Vibration und Lautstärke der Straßenbahn gibt es nicht. Naheliegend ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Unwuchten oder Flachstellen an den Rädern etwa (die laut Stadtwerken Augsburg regelmäßig behoben werden), nicht ausreichend geschmierte und gedämpfte Schienen und die Geschwindigkeit der jeweiligen Bahn könnten eine Rolle spielen. Außerdem sind Trams in Kurven für gewöhnlich lauter als auf Geraden. Dazu kommt die Art der Gleise. Manche Experten sehen hochliegende Gleise beim Schallschutz im Vorteil. München favorisiert diese Gleise aus diesem Grund, aber auch aus stadtklimatischen und optischen Gründen. Königsbrunn entschied sich letztlich aus Kostengründen für das tiefliegende Rasengleis. 1,77 Millionen Euro hat die Stadt damals beim Bau gespart, weil die Entscheidung auf ein tief- statt auf ein hochliegendes Rasengleis gefallen ist. Das hat die Verwaltung für die Stadtratssitzung im März 2024 ausgerechnet. Ob die Probleme der vergangenen Jahre mit der anderen Variante vermieden worden wären, ist fraglich. Nur vereinzelt spielt dieser Aspekt in der Diskussion noch eine Rolle.

Was wurde unternommen?

Im März 2023 wurde es beschlossen, heuer dann umgesetzt: Arbeiter haben zwischen Mindelheimer und Ammerseestraße Schienenstegdämpfer, also massive Teile aus Hartgummi, die mit Kunststoffspannern links und rechts an die Schienen gepresst werden, und Schienenschmieranlagen, die dem Kreischen und Quietschen entgegenwirken sollen, verbaut.

Was hat das gekostet?

910.000 Euro, davon 680.000 Euro für Schienenstegdämpfer, wovon 75 Prozent gefördert wurden.

Was hat sich verbessert?

Das „Schienensingen“ ist, wie berichtet, laut Anwohnern verschwunden.

Welches Problem ist noch nicht behoben?

Das Quietschen ist laut Anwohnern noch da, aber reduziert. Auch Körperschall und Vibration spüren einige Königsbrunner nach eigenen Angaben immer noch in ihren Häusern.

Was sagt die Stadt?

Königsbrunns Pressesprecherin Anke Maresch äußert sich auf Nachfrage der Redaktion. „Die Schallemissionen sind durch die Maßnahmen grundsätzlich reduziert worden. In welchem Maße genau lässt sich aktuell nur subjektiv wahrnehmen.“ Noch sei keine erneute Messung durchgeführt. Die Stegdämpfer würden wirken, der Erfolg der Schienenschmieranlagen variiert laut Stadt noch. „Die Reduzierung des Gesamtschallpegels ist auf den Einbau der Schienenstegdämpfer zurückzuführen. Über die Wirkung der Schienenschmieranlagen liegen bisher unterschiedliche Eindrücke vor.“ Bei einigen Bahnen sei keinerlei Quietschen mehr zu hören gewesen. „Allerdings gibt es auch Vorbeifahrten, die noch unangenehm quietschen. Woran dies genau liegt, entzieht sich unserer Kenntnis.“ Vermutlich müssen die SWA die richtige Menge des Schmiermittels erst noch einstellen.

Wie geht es weiter?

Der Wunsch einiger Anwohner ist klar. Sie wollen, dass die Bahnen an besonders betroffenen Stellen langsamer fahren. Dadurch, so die Einschätzung, würde die Vibration stark nachlassen. Wie sieht Königsbrunns Verwaltung das? „Technisch würde diese Maßnahme sicherlich zu weniger Vibrationen führen“, teilt Maresch mit. Allerdings sei die Strecke mit den aktuellen Geschwindigkeiten genehmigt und halte die Grenzwerte ein. „Die SWA hat unsere wiederholten Ersuchen zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit zurückgewiesen. Insbesondere begründete die SWA das stets damit, dass der ÖPNV für seine Nutzer und Kunden möglichst schnelle Verbindungen gewährleisten muss und im gesamten Straßenbahnnetz stets die genehmigten Geschwindigkeiten auch fahren können muss.“

Was sagen die Stadtwerke Augsburg?

SWA-Pressesprecher Jürgen Fergg teilt auf Nachfrage mit, dass seit dem Umbau im Sommer keine Anfragen von Anwohnern eingegangen seien. Grundsätzlich sei das Ziel, eine schnelle Verbindung zu ermöglichen. „Natürlich verstehen wir den Wunsch der Anwohnerinnen und Anwohner, dass möglichst langsam gefahren werden soll.“ Diesen gebe es aber auch andernorts. „Sollten wir überall die Geschwindigkeit reduzieren, hätten wir im gesamten Liniennetz Fahrzeiten, die nicht mehr attraktiv sind, wir bräuchten sehr viel mehr Straßenbahnen im Einsatz und entsprechend mehr Fahrpersonal.“