vor 36 Min.

"Im Stich gelassen"? Anwohner klagen weiter über Lärm an der Linie 3

In der Kurve am Ammerseebogen in Königsbrunn kommt es laut Anwohnern häufiger zu Quietschgeräuschen. Das Foto ist vergangenes Jahr entstanden.

Plus Lautes Quietschen, Erschütterungen bei manchen Tram-Bahnen - das beklagen manche Königsbrunner seit Langem. Gebessert habe sich nichts. Die SWA widersprechen.

Von Marco Keitel

Für die einen ist die Tram-Linie 3 ein bequemer Weg, um von Königsbrunn nach Augsburg und zurückzukommen. Andere fühlen sich von den Straßenbahnen um den Schlaf gebracht. Zumindest von einigen davon, denn die Anwohner betonen, dass manche Züge mehr, manche weniger Lärm und Erschütterung verursachen. Ihre Namen wollen die Königsbrunner, die uns die Situation schildern, nicht in der Zeitung lesen. Ihre Kritik kommt nicht bei allen in der Stadt gut an. Seit es die Strecke gibt, gibt es auch die Beschwerden bei den Stadtwerken Augsburg (SWA). Von denen fühlen die Anwohner sich ignoriert und "vollkommen im Stich gelassen", wie ein Königsbrunner unserer Redaktion mitteilt. Verbesserungen habe es noch immer keine gegeben. Die Stadtwerke sehen das anders.

Von "abartigem Quietschen" und Erschütterungen berichtet ein Anwohner. "Die Kommunikation mit den SWA ist, gelinde gesagt, bescheiden in Bezug auf die massive Einschränkung unserer Lebensqualität durch die Straßenbahn." Bei Geräuschen und Erschütterungen habe es keine Verbesserung gegeben. Obwohl die Stadtwerke bereits vor anderthalb Jahren konkrete Wege zu einer reduzierten Lautstärke ins Spiel gebracht haben. Eine optimale Gleispflege mit regelmäßiger Schienenreinigung etwa. Das Schleifen der Schienen oder die konsequente Pflege der Radreifen der Straßenbahnen. Dazu war die Anschaffung einer Radreifenmessanlage geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

