Schwabmünchen feiert nächsten Arbeitssieg

Der TSV Schwabmünchen hat beim Aufsteiger TSV Wertingen den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel eingefahren und musste zwischendurch zittern. Dem Auftaktsieg gegen Kaufering folgte am Samstag der nächste Dreier. Nachdem in der 85. Minute das 1:3 für die Gäste fiel, sah es nach einer geklärten Angelegenheit aus, doch die Zusamstädter kamen nochmal zurück und erzielten in der 90. Minute den Anschlusstreffer. Wenige Sekunden später entschieden Millimeter über den Ausgang der Partie: Florian Heiß knallte den Ball an die Latte. Im Gegenzug machte Schwabmünchen durch einen Konter alles klar.

Michael Thiel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis