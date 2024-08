Überraschung aus dem Automaten: Schatz oder Schund?

Wer in Schwabmünchen aus der Weberstraße auf die Kaufbeurer Straße fährt, steht direkt davor: Auf Höhe der Hausnummer 15 gibt es seit einigen Tagen einen kleinen Palettenverschlag mit einem Automaten darin - ein Secret-Pack-Automat. Hier gibt es weder Eier noch Snacks, sondern Retourenpakete von Onlinehändlern. Solche Automaten gibt es unter anderem bereits in Berlin, im Hunsrück, in Aichach, bei Memmingen und Ichenhofen. Nun hat seit 3. August einer dieser Automaten Einzug ins Augsburger Land gehalten. Das Prinzip ist einfach: Geld einwerfen, Paket aussuchen, Luke öffnen, Paket herausholen, vor Neugierde platzen, Paket öffnen, fertig. Das Spannende an der Sache: Was darin ist, weiß man vorher nicht. Quasi ein Überraschungsei im Karton oder eine Wundertüte in Plastikfolie. Am Schwabmünchner Automat gibt es große Pakete für 17 Euro und kleine für 8,50 Euro.

