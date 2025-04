Das ist der aktuelle Stand beim geplanten Globus-Supermarkt in Königsbrunn

Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Dass das Unternehmen Globus Kunden in Königsbrunn nicht mehr nur im Baumarkt empfangen will, sondern auch eine Markthalle plant, steht seit Jahren fest. Ein Blick auf die Liste der Märkte auf der Internetseite des Unternehmens verrät: Es wird der erste seiner Art in Schwaben. Das ist der aktuelle Stand.

Entstehen soll der Verbrauchermarkt auf dem Areal in der Guldenstraße, das aktuell der Papierverwerter Fisel nutzt. Im Februar hatte ein Großbrand dort einen Schaden von 700.000 Euro verursacht. Im Herbst wurde in einem Ausschuss des Königsbrunner Stadtrates bekanntgegeben, dass das geplante SB-Warenhaus der Globus-Kette auf dem früheren Hoch-Tief-Areal 2025 noch nicht gebaut werde. Aber die Planungen laufen auf Hochtouren, wie eine aktuelle Anfrage unserer Redaktion bei Globus ergibt.

Im April geht die Erschließung für die Globus-Markthalle los

Auf Nachfrage teilt ein Sprecher des Unternehmens mit, dass im April mit Vorabmaßnahmen auf dem Gelände begonnen werde. Es gehe in diesem Schritt darum, die Grundlagen der Standorterschließung umzusetzen. „Dabei konzentrieren wir uns zunächst auf den Bau des Kreisverkehrs und der Erschließungsstraße zum Gartenspezialist Dehner.“ Das Dehner-Gartencenter soll im Frühjahr abgerissen werden und durch einen Neubau ersetzt werden.

Wann soll der Globus-Supermarkt eröffnet werden? Beeinflusst der Großbrand die Planung? Diese Fragen lässt das Unternehmen unbeantwortet.