Erinnern Sie sich noch Y2K? So wurde vor genau 25 Jahren das Problem bezeichnet, das die Welt ins Chaos zu stürzen drohte. „Y2K“ (von englisch „Year 2 Kilo“, also Jahr 2000) begründete zum Jahreswechsel 1999/2000 die Angst, dass uns allen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Schuld daran - so die Befürchtung - sollte ein IT-Fehler sein. Fast alle älteren Computer rechneten damals mit zweistelligen Jahreszahlen, zum Beispiel 90 für 1990 oder 99 für 1999. Würden die IT-Systeme am 1. Januar 2000 auf das Jahr 1900 zurückspringen und massenhaft ausfallen? Würden die kleinen elektronischen Helferlein den Geist aufgeben? Das Bangen darum führte zu einer die Apokalypse regelrecht beschwörenden Medienhysterie.

Badewannen gefüllt, Lebensmittel gebunkert

Viele Menschen wurden nervös. Banken verschickten Info-Briefe und versicherten, dass die Konten sicher seien. Politiker erklärten, dass niemand Badewannen mit Wasser füllen oder Vorräte an Lebensmitteln und Kerzen bereithalten müsse. Sie hatten recht: Der Millenium-Bug blieb aus. Es kam zu keinem Computer-Gau. Auch im südlichen Landkreis.

In der Bobinger Polizeiinspektion hieß es, dass der Jahreswechsel so ruhig wie schon lange nicht mehr verlaufen war. Auch bei der Stromversorgung lief alles glatt - die Lechwerke hatten 150 zusätzliche Mitarbeiter über die Nacht eingesetzt. Mickhausen, Mittelneufnach, Langenneufnach, Walkertshofen und Scherstetten schlossen sich offiziell zur Verwaltungsgemeinschaft Stauden zusammen. Und in den Wertachkliniken kamen zwei Babys zur Welt - einige Minuten vor dem befürchteten Kollaps.