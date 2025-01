Ehrenamt soll im neuen Jahr im Mittelpunkt stehen

Beim Neujahrs- und Neubürgerempfang im Bürgersaal in Graben empfing Bürgermeister Andreas Scharf rund 80 Gäste, darunter waren einige, die im Laufe des vergangenen Jahres in die Gemeinde Graben gezogen sind. Die Jugendkapelle des Musikvereins Graben unter der Leitung von Philipp Hammer begleitete den Empfang mit flotten Melodien zum Jahresauftakt.

Die Jugendkapelle des Musikvereins Graben spielte spiegelbildlich flotte Melodien zum Jahresauftakt. Foto: Bettina Jödicke

Scharf zog insgesamt eine positive Bilanz für das Gemeindejahr und begründete dies auch mit den vielen Menschen, die sich mit unterschiedlichen Aktivitäten persönlich, in Organisationen oder Vereinen engagieren. Viele große Veranstaltungen in Graben wie die Gräbinger Wiesn, der Dorfball, das Wasserturmfest oder der Gräbinger Advent seien nur mit ihrer Unterstützung möglich. Diesen Menschen wolle er danken, denn sie sorgten ganzjährig für eine lebendige Gemeinschaft. Gleichzeitig wolle er den neuen Bürgern einen Überblick über die Möglichkeiten geben, Kontakte zu knüpfen und neue Menschen kennenzulernen. Für das neue Jahr wünsche er sich mehr Ehrlichkeit – nicht nur in der Weltpolitik, sondern auch im persönlichen Umgang. Pfarrer Thomas Demel, der durch drei Sternsinger begleitet wurde, erweiterte diesen Wunsch und erinnerte daran, dass die Menschen wieder mehr miteinander reden und aufeinander achtgeben sollten.

Pfarrer Thomas Demel (im Bild mit Sternsingern) wünschte sich, dass Menschen wieder mehr miteinander reden. Foto: Bettina Jödicke

Zudem schlug Bürgermeister Scharf vor, 2025 zum Jahr des Ehrenamtes zu küren. Unter den vielen Ehrenamtlichen in Graben sind auch Gabi und Thomas Eberl, die sich bei der Lechfelder Tafel und beim Helferpool engagieren. Sie berichteten von ihrer Arbeit für Bedürftige und den Herausforderungen, auch von den schönen Momenten, wenn sie Menschen glücklich gemacht haben. Geehrt wurde auch Jürgen Löhning, der in den vergangenen 30 Jahren in verschiedenen Kampfsportdisziplinen viele Titel bei Bayerischen Meisterschaften, Europameisterschaften und internationalen Turnieren gewonnen hat. 2024 wurde er Bayerischer Meister im Taekwondo – dieser Wettkampf fand in Graben statt. Tobias Herz, Daniel Raffler und Simon Schweier von der Fußballabteilung der SpVgg Lagerlechfeld berichteten im Gespräch mit Bürgermeister Scharf von ihrem erfolgreichen Saisonstart in die Bezirksliga nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison.