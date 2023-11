Eine Informationstafel für die Lagerlechfelder Bürger

Ein Monitor informiert nun in Lagerlechfeld. Wie es mit der Bahnhofstraße weitergeht und welche Erfolge sich im Gewerbegebiet an der A30 eingestellt haben.

Äußerst zufrieden zeigte sich Grabens Bürgermeister Andreas Scharf beim Besuch der neuen kommunalen Informationstafel in Lagerlechfeld. „Durch die aktive Mitwirkung von Wolfgang Immel haben wir in seiner Bäckereifiliale in Lagerlechfeld einen zentralen Platz gefunden, um gemeindliche Mitteilungen nun auch in Lagerlechfeld aktuell zu vermitteln“, sagte er beim Lokaltermin an der Jahnstraße und ergänzte: „Durch die Anbringung der Bildschirme an zentralen Orten gehen nun hoffentlich keine Informationen mehr verloren“.

Die Informationstafel ist neben den Bildschirmen am Rathaus und dem Kulturzentrum die dritte Anlage, die der Allgemeinheit aktuelle Informationen von Bedeutung sichtbar macht. Der große Vorteil besteht laut dem Bürgermeister darin, dass alle Inhalte zentral vom Rathaus aus gesteuert und somit für den jeweiligen Bereich angepasst werden können.

Die Planung der Bahnhofsstraße in Lagerlechfeld geht voran

Daneben schreitet die Planung der Bahnhofsstraße in Lagerlechfeld voran: Nun liegen die ersten Entwürfe dem Gemeinderat zum Umbau vor. Leicht zu realisieren sind die in einer Arbeitssitzung im Oktober 2023 festgelegten Eckpunkte allerdings nicht unbedingt. Der durchgehende Radweg von Graben bis zum Bahnhof gestaltete sich noch einigermaßen einfach, bei der Entschärfung der Einmündung Blumenstraße ist die Umsetzung aufgrund der Sichtbehinderungen durch Hecken schwieriger. Bevor die Planungen weiterlaufen, solle jedoch das Ergebnis einer Verkehrszählung im Frühjahr 2024 abgewartet werden, so die einhellige Meinung der Gemeinderäte. Denn die Sperrung der A30 im Zuge der Baumaßnahmen habe die Zahlen in diesem Jahr verfälscht.

Ebenfalls positiv gestimmt zeigte sich der Bürgermeister bezüglich den Ergebnissen des zweiten runden Tisches zur Verkehrssituation im Gewerbegebiet an der A30 mit Logistikern, Anliegern und der Polizei. „Besonders die Einrichtung der mobilen Toilette sowie der Reinigung des Areals durch einen Bauhofmitarbeiter hat die Situation vor Ort entspannt“, berichtete Scharf. Auch die Anrainerbetriebe hätten entspannende Maßnahmen für die LKW-Fahrer eingeführt. Verstärkte Kontrollen durch die Polizei sowie die Anbringung von Leitplanken und Fahrbahnmarkierungen sollen dazu beitragen, den vermeintlich rechtsfreien Raum im Gewerbegebiet zu ordnen, so der Bürgermeister.

