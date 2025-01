Feuerwerkrsraketen gegen Fenster geschossen

Zu Sachbeschädigungen ist es in Graben wohl in der Silvesternacht gekommen. Am Donnerstag erreichte die Polizei eine Mitteilung über Vorkommnisse im Bereich des Kulturzentrums im Via-Claudia-Weg. Vermutlich in der Silvesternacht wurden laut Polizei Feuerwerksraketen gegen eine der Fensterscheiben geschossen. Ob dabei ein Sachschaden entstanden ist, konnte noch nicht ausreichend überprüft werden. Außerdem sind vermutlich Jugendliche laut Polizei unerlaubt durch Aufdrücken eines Zauntors in das Schulgelände eingedrungen. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. (AZ)

