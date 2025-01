Raub, Körperverletzung und eine brennende Mülltonne

Dass Feuerwerkskörper die Gemüter erhitzen können, wird an Silvester nicht nur kurz vor Ladenschluss in manchen Supermärkten deutlich. In Königsbrunn waren sie bereits zu Beginn des Silvesterabends Gegenstand eines Raubs. Das teilt die Polizei mit. Im Laufe des Abends und der Nacht verübten zumeist Jugendliche in der größten Stadt des Augsburger Landes weitere Straftaten.

Gegen 17.30 Uhr kam es in der Markstraße zu einem Streit zwischen einem 17-Jährigen und einem bisher unbekannten jungen Mann oder Jugendlichen. Der 17-jährige Geschädigte zündete dort laut Polizei Feuerwerkskörper, als er vom unbekannten Täter angesprochen wurde. Der Täter riss dem Geschädigten gewaltsam eine Tasche vom Handgelenk. Darin befanden sich Feuerwerkskörper im Wert von 50 Euro. Obwohl der Täter bereits die Feuerwerkskörper in seinem Besitz hatte, trat er dem Geschädigten mit dem Fuß an den linken Oberschenkel. Er entfernte sich zusammen mit weiteren Jugendlichen in unbekannte Richtung. Das Alter der Jugendlichen wird auf 16 bis 18 Jahre geschätzt. Die Polizei Bobingen ermittelt wegen Raubes, Bedrohung und Körperverletzung.

Sieben Stunden klauen Jugendliche in Königsbrunn erneut Feuerwerk

Einige Stunden später, einige hundert Meter weiter südlich kam es in der Silvesternacht zu einer Körperverletzung und einem Diebstahl. In der Enzianstraße wurde laut Polizei gegen 0.20 Uhr ein 23-jähriger beim Abbrennen seiner Feuerwerkskörper von mehreren Jugendlichen angesprochen. Ein zunächst verbaler Streit entwickelte sich. Dann entwendeten die Jugendlichen dem Mann eine Feuerwerksbatterie. Als der Geschädigte die Personengruppe darauf ansprach, hat ein Jugendlicher ihn laut Polizei mit einem gezielten Faustschlag im Gesicht getroffen. Der 23-Jährige erlitt eine stark blutende Nase, welche der Rettungsdienst behandeln musste. Die Gruppe entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung. Das Alter der Jugendlichen wird auch hier auf 16 bis 18 Jahre geschätzt. Die Polizei Bobingen ermittelt wegen Diebstahls und Körperverletzung.

Eine gute halbe Stunde später war in derselben Straße nicht nur die Polizei, sondern auch die Feuerwehr im Einsatz. In der Enzianstraße brannte eine Mülltonne. Das Feuer wurde laut Polizei gegen 1 Uhr entdeckt und von der freiwilligen Feuerwehr Königsbrunn gelöscht. Eine Gefahr für Personen bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 400 Euro. Nach derzeitigen Ermittlungsstand könnten nicht fachgerecht entsorgte Feuerwerksbatterien den Brand verursacht haben. Die Polizei Bobingen ermittelt wegen einer Ordnungswidrigkeit.

In den meisten Orten im Kreis Augsburg bleibt es an Silvester ruhig

Wer einen oder mehrere der drei geschilderten Vorfälle beobachtet hat, wird von der Polizei Bobingen gebeten, sich unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. Aus dem Rest des südlichen Augsburger Landes meldet die Polizei am Neujahrstag keine besonderen Vorkommnisse. Weiter nördlich gab es vereinzelt weitere Vorfälle. In Diedorf etwa feuerten junge Männer Silvesterraketen auf Anwohner.