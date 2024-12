Autofahrer stirbt nach medizinischem Notfall

Ein tragisches Ende hat ein medizinischer Notfall während einer Autofahrt genommen. Am Mittwoch führte dieser zunächst zu einem Verkehrsunfall in der Reinhartshofer Straße in Großaitingen. Ein 68-jähriger Mann starb laut Polizei am Unfallort.

Er befuhr mit seinem Auto um 09.38 Uhr die Reinhartshofer Straße in westliche Richtung und verlor aufgrund des medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dies führte dazu, dass er zwei Verkehrsinseln überfuhr und gegen ein geparktes Auto stieß, ehe er auf einem Parkplatz zum Stehen kam. Ersthelfer befreiten den bewusstlosen Mann sofort aus seinem Fahrzeug und begannen mit einer Reanimation, die anschließend vom Rettungsdienst fortgesetzt wurde. Ohne Erfolg. Der Mann starb am Unfallort. Der Unfall selbst hatte zu keinen Verletzungen geführt, sodass als Todesursache laut Polizei zweifelsfrei eine medizinische Vorerkrankung festgestellt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 33.000 Euro. (mjk)