Ist der Zug für einen Bahnhalt in Großaitingen schon abgefahren?

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft sieht dafür keine Möglichkeit. Der Gemeinderat will sich aber damit nicht abfinden.

Die Gemeinde Großaitingen macht sich für einen Bahnhalt stark. Die Möglichkeit dazu würde es geben. Dafür müssten allerdings noch andere Weichen gestellt werden.

Die Gemeinde Großaitingen hatte im Zuge der Fortschreibung des Nahverkehrsplans im Augsburger Verkehrsverbund (AVV) einen Antrag zur Reaktivierung des Bahnhalts auf der Strecke Augsburg–Buchloe gestellt. Dieser wurde vom Landratsamt Augsburg auch an die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) als Betreiber der Bahnstrecke geschickt. Die Initiative der Gemeinde geht auf einen Antrag der Fraktion CSU/FBU/Junge Liste vom September 2021 zurück. Nun liegt ein Antwortschreiben der BEG vor, welches der Gemeinde keine Hoffnungen auf einen Haltepunkt am stillgelegten Bahnhof macht.

"Der Halt ist unter den heute bekannten Randbedingungen einschließlich der erforderlichen Qualitätspuffer und Anschlussbeziehungen in Augsburg und Buchloe fahrplantechnisch nicht möglich", heißt es in dem Schreiben. Es sei nicht zu erwarten, dass ein volkswirtschaftlicher Nutzen nachgewiesen werden kann.

Gemeinderat fordert eine genaue Analyse

Damit will sich der Gemeinderat aber nicht abfinden. Klemens Hutter, Marcus Riedelsheimer und Paul Steidle von der CSU-Fraktion halten die Ablehnung für vorschnell ohne gründliche Auseinandersetzung vom Betreiber erteilt, der nicht der politische Entscheidungsträger sei. Erwin Böckeler (FBU) forderte eine betriebswissenschaftliche Analyse und Karl Donderer (Grüne) merkte an, dass die Ablehnung dem Willen nach Reduzierung des Autoverkehrs entgegenstehe. Deshalb beauftragte das Ratsgremium die Verwaltung, einen Dialog mit den beteiligten Behörden und politischen Entscheidungsträgern einzuleiten.

Kindergarten-Gebühren werden angehoben

Die Gemeinderäte beschäftigte jüngst noch ein weiteres Thema: die Gebühren für die beiden Kindertagesstätten St. Walburga und St. Nikolaus. Um die Kosten zu decken und das Defizit der Gemeinde zu verringern, sollen die Elternbeiträge moderat erhöht werden. Etwa 20 bis 33 Prozent der Kosten sollen nach Empfehlung der kommunalen Prüfer übertragen werden. Durch die Erhöhung mache die Gemeinde keinen Gewinn, sondern verringere nur das von allen Bürgern getragene Defizit, betonte Bürgermeister Goßner.

Die Gebühren erhöhen sich je nach Buchungszeit zwischen zehn und 50 Euro pro Monat. Für Kinder unter drei Jahren sind das Monatsbeiträge zwischen 170 und 270 Euro und für die größeren Kinder zwischen 100 und 160 Euro. Damit bleibt die Gemeinde im Durchschnitt noch unterhalb von 20 Prozent Elternbeteiligung. Die Eltern der Krippenkinder erhalten einen staatlichen Zuschuss von 100 Euro pro Monat. Die neuen Gebühren gelten ab September zum neuen Kindergartenjahr. Der Neubau der Kinderkrippe beim Kindergarten St. Walburga wird sich wegen Bodenuntersuchungen bis etwa April 2024 verzögern.

Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring

Der Kultur- und Sozialausschuss des Gemeinderates hat mittlerweile Möglichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit erkundet. Als Ergebnis wird eine Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Augsburg in Form einer mobilen Kinder- und Jugendarbeit befürwortet. Die Kosten für einen Sozialpädagogen in Vollzeit zuzüglich der Verwaltungskosten des Kreisjugendrings liegen zwischen 67.000 und 73.000 Euro. Für die Gemeinde Großaitingen wird eine Teilzeitstelle als ausreichend erachtet. Sollten sich die Nachbargemeinden Kleinaitingen, Oberottmarshausen und Wehringen beteiligen, wären eine Vollzeit- oder zwei Teilzeitstellen erforderlich. Die Personalkosten würden sich entsprechend der Einwohner auf die beteiligten Gemeinden aufteilen. Der Gemeinderat erkennt die Notwendigkeit einer mobilen Kinder- und Jugendbetreuung an und stimmte einem Trägervertrag mit dem Kreisjugendring auf drei Jahre zu.

Esche in Reinhartshofen darf gefällt werden

Weitere Themen aus der jüngsten Gemeinderatssitzung waren die Richtlinien zur Vergabe der Baugrundstücke "Am Sigerathweg" in Reinhartshofen. Sie können auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden. Die Umsatzsteuerpflicht tritt für die Gemeinde ab Anfang 2023 in Kraft. Der Gemeinderat stimmte der Entgegennahme von Spenden in Höhe von insgesamt rund 2000 Euro für den Kindergarten St. Nikolaus, die Schule und für den Fonds "Hilfe in Großaitingen" zu. Eine als markanter Einzelbaum geschützte Esche in Reinhartshofen darf nach Vorlage eines Baumgutachtens wegen Eschentriebsterben gefällt werden. Am 1. April findet wieder die Flursäuberungsaktion mit Treffpunkt am Bauhof und abschließender Brotzeit statt.