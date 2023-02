Großaitingen/Ulm

Sicherheitslücken: Wann die Gefahr von Betriebsunfällen steigt

Die Mälzerei Avangard in Großaitingen ist die größte und führende Mälzerei in Deutschland.

Plus Der Tod eines 17-Jährigen in der Avangard-Mälzerei in Großaitingen beschäftigt weiter die Ermittler. Welche Unfälle in Betrieben passieren und was vorbeugend hilft.

Von Anna Mohl Artikel anhören Shape

Es ist ein Unfall, zu dem bisher nicht viel bekannt ist: Ein 17-jähriger Auszubildender der Ulmer Gold-Ochsen-Brauerei kam Ende Januar in der Avangard-Mälzerei bei einem tragischen Betriebsunfall ums Leben. Offenbar wurden er und ein Kollege während der Messung an einem Getreidesilo eingeklemmt und dabei tödlich verletzt.

