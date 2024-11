Musikalische Reise durch Europa 

Es war das erste Herbstkonzert des neuen jungen Vorstandsteams des Musikvereins Großaitingen. Im März hatte es einen großen Generationenwechsel gegeben und so begrüßte erstmals der neue Vorsitzende Christoph Wagner das Publikum zum Konzert unter dem Motto „Tour d`Europe“. Der Vorstandswechsel hatte natürlich keinen Einfluss auf die Qualität der Musikkapelle, denn deren Leitung liegt nach wie vor in den bewährten Händen der beiden Dirigentinnen Franziska Beyerlein und Stephanie Sperber. Sie begannen die musikalische Reise mit ihrem Orchester in Portugal.

Beim Konzert wurden sieben Musikerinnen und Musiker für langjähriges Musizieren geehrt. Von links Martina Stauderer (2. Vorsitzende), Anna Kratzer, Sarah Stellinger, Peter Riesz, Theresa Mayr, Ulf Birkenhauer, Sabrina Schießler, Franziska Beyerlein (Dirigentin), Nikolaus Trenz, Christoph Wagner (1. Vorsitzende) und Bürgermeister Erwin Goßner Foto: Hieronymus Schneider

Nach dem Marsch „O Vitinho“, einem Spaziergang durch Lissabon, glänzte das Posaunenregister bei „Italian Holiday“ und schon ging es weiter nach Frankreich, wo die Glocken von Notre Dame erklangen. Als Intermezzo glänzte die „Brasserei“, wie sich die Jugendkapelle unter der Leitung von Valentin Scherer nennt, mit Stücken der berühmten Bands Kings&Queens, ACDC und Coldplay. Dabei brachten sie das Kunststück fertig, zwei Schlagzeuge absolut synchron im gleichen Takt einzusetzen. Nach den Ehrungen und der Pause mit leckeren Snacks und Getränken setzte die Stammkapelle die Europareise mit der Ouvertüre „Alcazar“ in Spanien fort, um dann mit dem Marsch „Attila“ von Julius Fucik über die Puszta zur geheimnisvollen Medusa nach Griechenland zu galoppieren. Mit einem Abstecher ins Land der Beatles begrüßten sie „Hey Jude“ und landeten in Deutschland mit einem 80er Kult(tour) Medley. „Unsere Reise“, ein Stück der Kultband „Fäaschtbänkler“, arrangiert von Franziska Beyerlein, schloss die musikalisch zurückgelegten 16.000 Kilometer ab. Bei der Zugabe „Bella Ciao“ mischten die „Großen“ der Brasserei kräftig mit. Beim Konzert ehrte der ebenfalls erst in diesem Jahr neu gewählte Bezirksvorsitzende des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Michael Egger, sieben Musikerinnen und Musiker für insgesamt 175 Jahre aktiven Musizierens.

Die neuen Vorsitzenden Martina Stauderer und Christoph Wagner (3. und 1. von rechts) bedankten sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern (von links) Andrea Mayr, Ernst Stauderer, Günter Kucera, Erika Kugelmann, Ulf Birkenhauer, Heidrun Stellinger, Peter Riesz, Martina Stauderer, und Thomas Mahr. Foto: Hieronymus Schneider

Geehrt wurden für 10 Jahre Anna Kratzer (Querflöte) und Sarah Stellinger (Fagott), für 15 Jahre Ulf Birkenhauer (Schlagwerk), Peter Riesz (Tenorsaxophon), für 20 Jahre Theresa Mayr (Querflöte) und für 25 Jahre Sabrina Schießler (Tenorhorn). Die höchste Auszeichnung für 50 Jahre erhielt der Saxophonist Nikolaus Trenz, der in der Kapelle nur „Max“ nach seinem Vorbild Max Greger genannt wird. Die beiden neuen Vorsitzenden Christoph Wagner und Martina Stauderer bedankten sich bei den im März zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern Ernst Stauderer, Günter Kucera, Andrea Mayr, Heidrun Stellinger, Erika Kugelmann, Ulf Birkenhauer, Peter Riesz und Thomas Mahr für ihr langjähriges Wirken und dafür, dass sie den Musikverein weiterhin als Musiker und Helfer tatkräftig unterstützen.