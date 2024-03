Der Musikverein Großaitingen hat einen neuen Vorstand

Beim Musikverein Großaitingen gibt es einen Generationenwechsel. Ernst Stauderer übergibt die Leitung an Christoph Wagner.

Die Versammlung des Musikvereins Großaitingen läutete den Generationenwechsel mit nahezu komplettem Austausch des Vorstands ein. Ernst Stauderer beendete seine zwölfjährige Laufbahn als Vorsitzender des Musikvereins. Insgesamt war er sogar 18 Jahre im Vorstand tätig. Mit ihm zusammen verließen sein Stellvertreter Günter Kucera, die Kassiererin Andrea Mayr und die Schriftführerin Heidrun Stellinger den Vorstand. Auch unter den Beisitzern kam es zu Neuerungen.

Alter Vorstand konnte das einzige Gartenfest der Gemeinde retten

Ernst Stauderer ließ in seiner Ansprache die vergangenen zwölf Jahren Revue passieren. Er hat viel in den Erhalt des Musikerheims am Wiesenweg investiert und konnte dadurch das einzige noch bestehende Gartenfest in der Gemeinde bewahren. Das Gartenfest sei die wichtigste Einnahmequelle des Musikvereins, um neue Instrumente, Noten und die Kleidung der Musikanten zu bezahlen, sagte er. „Alles in allem spreche ich von einer Summe, die im sechsstelligen Bereich liegt“, fügte Stauderer hinzu. Sowohl die Stammkapelle mit der ersten Dirigentin Franziska Beyerlein sowie die Jugendarbeit unter der Leitung von Valentin Scherer haben davon nachhaltig profitiert. Aktuell hat der Musikverein insgesamt 594 Mitglieder.

Die neuen Vorsitzenden Martina Stauderer und Christoph Wagner ehrten Bettina Kucera, Heidrun Stellinger, Ursula Ludl, Sabrina Schiessler (von links). Foto: Hieronymus Schneider

Die Ära Stauderer geht zu Ende. Die Mitglieder des Musikvereins wählten einstimmig Christoph Wagner zum neuen ersten Vorsitzenden. Der 26-jährige Steuerfachwirt hat vor mehr als 15 Jahren mit Trompete und Flügelhorn in der Jugendkapelle angefangen und spielt mittlerweile in der Stammkapelle. Als Zweite Vorsitzende steht ihm mit Martina Stauderer die Tochter des scheidenden Vorsitzenden zur Seite. Sie war bisher als Beirätin für die Gestaltung von Anzeigen und Flyern verantwortlich. Die Finanzen übernimmt Franziska Kastl. Theresa Mayr assistiert ihr. Sarah Stellinger beerbt ihre Mutter Heidrun als Schriftführerin. Ihr steht Johannes Mayr zur Seite. Die neu gewählten Beisitzer sind Ulrich Egger, Sabrina Schiessler, Andrea Frey, Bettina Kucera, Miriam Holzmann und Tanja Klemm. Sie unterstützen künftig den Vorstand der Erwachsenen.

Ehrung von langjährigen Mitgliedern als erste Amtshandlung

Der neue Vorsitzende Christoph Wagner nahm als erste Amtshandlung die Ehrungen der Mitglieder vor, die seit 25 Jahren dem Verein die Treue halten. Die Urkunden mit Vereinsnadel dafür erhielten: Bettina Kucera, Heidrun Stellinger, Ursula Ludl, Sabrina Schiessler und in Abwesenheit Inge und Max Fiederl, Roland Heim, Hermann Klemenz, Armin Pfänder und Josef Sumser.

Aktuell bereiten die beiden Dirigentinnen des Musikvereins Franziska Beyerlein und Stefanie Sperber die Stammkapelle auf das Kirchenkonzert am Sonntag, 14. April, in der Großaitinger St. Nikolauskirche vor. Das Jugendkonzert findet am Sonntag, 5. Mai, auf dem Pausenhof der Mittelschule statt. Alle weiteren Auftritte sind auf der Homepage des Musikvereins Großaitingen veröffentlicht.