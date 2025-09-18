Zehnjährige aus Großaitingen plant beim Familientag der Kartei der Not mit

Es sind strahlende Gesichter in der Runde, als Rosalie Scherer die ersten Akkorde auf ihrer Gitarre spielt. Begleitet wird sie dabei von ihrer Oma Monika Scherer auf der Gitarre und ihrem Opa Wolfgang Scherer auf dem Akkordeon. Gemeinsam üben sie mit einer kleinen Gruppe von Kindern aus dem Ellinor-Holland-Haus in Augsburg das Eröffnungslied. „Herzlich willkommen, ihr lieben Leute“, heißt es darin. Beim Familientag haben die Kinder die Möglichkeit, für einige Stunden den Alltagssorgen zu entfliehen, gemeinsam zu musizieren und kreativ zu sein.

Tanzschritte aus einem Kinofilm

Rosalie Scherer ist zum dritten Mal dabei. Dieses Jahr hat sie die Planung und Organisation übernommen. Dafür hat sich die zehnjährige Großaitingerin eine Tanzchoreografie ausgedacht, Lieder ausgesucht, sowie Spiele und Bastelprojekte organisiert. „Das Miteinander und dass man den Kindern eine gute Zeit macht, ist mir wichtig“, sagt Rosalie. Mit der Tanzchoreografie hatte sie besonders viel Arbeit. Das Lied dazu stammt aus dem Kinofilm „Die Schule der magischen Tiere“. Dafür musste die Großaitingerin die schwierigen Tanzschritte von der Kinoleinwand in einfache Schritte umwandeln.

Kindern eine Freude bereiten

Im nächsten Jahr will sie wieder bei der Planung mitmachen. „Davor wurde das von Oma und Opa und Leuten aus dem Orchester gemacht“, berichtet sie. Ihr Blick wandert immer wieder zu den teilnehmenden Kindern, die sich mit bunten Tüchern in der Hand auf den Tanz vorbereiten. Angeleitet werden sie dabei von Monika Scherer.

Die Kartei der Not Die Stiftung Kartei der Not hilft unbürokratisch und schnell Menschen in unverschuldeter Not aus der Region, um ihre Lebenssituation nachhaltig verbessern zu können. Mit über 53 Millionen Euro konnte die Stiftung bis heute Bedürftigen in Bayerisch-Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern unter die Arme greifen. Jede Spende geht direkt an die Betroffenen. Ohne jeden Abzug. Da alle Personal- und Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden.

„Wir wollen Kindern eine Freude bereiten“, sagt Monika Scherer. Ihr Mann Wolfgang Scherer engagiert sich seit 1976 für die Kartei der Not und hilft ebenfalls bei der Gestaltung des Familientags mit. Er findet es schön zu sehen, wie seine Enkelin Rosalie den Familientag zu „ihrer Sache“ macht. Die beiden haben für die Vorbereitung fleißig geübt und jedes Lied einstudiert. Für Monika Scherer ist der Familientag ein offenes Angebot, das den Kindern einen geschützten Raum geben soll. Sie hofft, dass die Kinder viele positive Momente mitnehmen, wenn sie auf der Bühne stehen. Monika Scherer möchte vor allem eines vermitteln: „Da ist jemand, der meint es gut mit mir.“