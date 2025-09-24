Grüne wettern beim Thema Windkraft gegen CSU und FW

Der jüngste Beschluss des Regionalen Planungsverbands für die Region 9 (Stadt Augsburg, Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg und Donau-Ries) werde zu einer Blockade des Windkraftausbaus in Nord- und Mittelschwaben. Das kritisiert die Augsburger Stadtratsfraktion der Grünen. Auf Initiative des Augsburger Landrats Martin Sailer (CSU) wurde durch den Beschluss rechtsverbindlich festgestellt, dass das gesetzlich für das Jahr 2027 vorgeschriebene 1,1-Prozent-Flächenziel an Windvorranggebieten im Wesentlichen bereits durch die seit Längerem bestehenden kommunalen Flächenplanungen der Kommunen erreicht wurde. „Durch diese Feststellung verlieren alle weiteren Windprojekte ihren gesetzlichen Vorrangstatus und können ab sofort nicht oder nur noch in absoluten Ausnahmefällen realisiert werden. Mit diesem Beschluss wird der weitere Ausbau der Windenergie und die Energiewende in der Region nachhaltig ausbremst“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch ungeeignete Flächen wurden einbezogen

Besonders problematisch sei, dass der Beschluss das „Wind-an-Land-Gesetz“ und die darauf basierende Beschlusslage des Planungsverbands unterlaufe. Danach sollen Flächen für den Ausbau der Windkraft geschaffen werden, für die die Kriterien gelten, die in den vergangenen mehr als zwei Jahren für die Region entwickelt worden seien. Durch den Beschluss passierte jedoch etwas anderes: Denn alle Flächen, die die Kommunen in der Vergangenheit in ihren Flächennutzungsplänen festgelegt haben, werden angerechnet. Das betreffe auch viele Flächen, die für Windkraft eigentlich ungeeignet sind, weil sie zum Beispiel in Fluggebieten der Bundeswehr liegen. Die Folge: Neue Projekte mit besseren Standorten könnten rechtlich blockiert werden.

Geeignetere Flächen könnten durch Beschluss blockiert werden

Das betreffe sowohl geplante als auch bereits begonnene Vorhaben. Damit werde privaten und bürgergenossenschaftlichen Projekten, die zum Teil bereits hohe Summen in konkrete Windenergieprojekte investiert haben, buchstäblich der Stecker gezogen und jede Perspektive auf eine zeitnahe Umsetzung genommen. Der Ausbau erneuerbarer Energien werde mit dem Beschluss des Planungsverbands nicht gefördert, sondern systematisch erschwert – auf Kosten der Kommunen, der Wirtschaft und der Bürger.

Ziel sei nur eine „Rechenübung“ gewesen

Die Augsburger Stadträtin Christine Kamm, die für die Grünen der im Planungsausschuss sitzt, sowie die Landtagsabgeordnete Stephanie Schuhknecht sagen: „Mit diesem Beschluss ist der mehrheitlich CSU- und konservativ besetzte Planungsverband seiner Aufgabe nicht gerecht geworden. Was als Erfüllung der Flächenziele verkauft wird, ist in Wahrheit nur eine Rechenübung auf dem Papier. Statt echten Raum für neue Windräder zu schaffen, wird der Ausbau vieler bereits angelaufener Projekte nachhaltig blockiert. Die Leidtragenden sind die Bürgerinnen und Bürger, die auf eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Energieversorgung angewiesen sind.“

Auch von der ÖDP gibt es Kritik

Gegenwind kommt auch von der ÖDP im Landkreis Augsburg. „Es kann nicht von einem ‚Ziel längst erreicht‘ gesprochen werden, wie es Landrat Sailer vor der Sitzung verkündet hat. Es bleibt unklar, wie viele der ausgewiesenen Flächen tatsächlich für Windkraft geeignet sind“, so Gabi Olbrich-Krakowitzer, Kreisvorsitzende der ÖDP. Kommunen hätten bereits jetzt Gestaltungsspielraum und könnten Konzentrationsflächen für Windkraft ausweisen. Nun werde der Ausbau der Windkraft mutmaßlich ausgebremst. „Die aktuelle Entscheidung passt ins Bild, dass der Ausbau erneuerbarer Energien immer weiter ausgebremst wird“, sagt Olbrich-Krakowitzer. Sie hebt hervor, dass gerade erneuerbare Energien die Wertschöpfung in der Region stärken würden. Die ÖDP fordert die Beteiligung der Bürger an Windkraftprojekten, beispielsweise durch Genossenschaften und kommunale Beteiligung. Ein Blick nach Wildpoldsried oder Fuchstal zeige, dass die Akzeptanz hoch sei, wenn die Bevölkerung direkt den Nutzen spüre. (AZ, mcz)