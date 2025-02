Abschreibungen drücken den Haushalt in Königsbrunn ins Minus

Mit 21 Stimmen von CSU, Freien Wählern (FW) und Grünen wurde am Dienstagabend der Haushalt der Stadt Königsbrunn für 2025 verabschiedet. Sieben Vertreter von SPD, FDP, AfD und Bürgerbewegung Königsbrunn (BbK) stimmten dagegen. Während CSU, FW und Grüne in ihren Haushaltsreden Erreichtes hervorhoben, etwa die Neue Mitte, das Bürgerservice-Zentrum, das Baugebiet im Südosten, die Erneuerung der Grundschule Nord sowie Planungen für die künftige Mittelschule an der Römerallee und das geplante Forum, nutzten die anderen Fraktionen ihre Haushaltsreden zu teils pointierter Kritik.

Hermann Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haushalt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis