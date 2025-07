Jetzt ziehen 15 bis 20 Geflüchtete in Hiltenfingen ein

Die Bodenplatte für das neue Gebäude der Mittagsbetreuung im Schulgelände ist bereits in Beton gegossen. Zum Baubeginn hat Bürgermeister Robert Irmler zu einem kleinen Sektempfang an der Baustelle eingeladen. „Der Grund, warum wir dieses Gebäude bauen, ist der seit dem Jahr 2017 bekannte Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Schulen.“ Deshalb habe die Gemeinde das Grundstück 2021 erworben und erst mal den neuen Kindergartenspielplatz angelegt.

