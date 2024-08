Hobby und Handwerkermarkt in Klosterlechfeld

Am Sonntag, 1. September, ist es wieder so weit. Der beliebte Hobby- und Handwerkermarkt zieht auf den Klosterlechfelder Franziskanerplatz ein und das nun im 21. Jahr. Von 10 bis 18 Uhr wird an rund 30 Marktbuden alles geboten, was Raritätenliebhaber zur Verschönerung von Haus und Garten schätzen. Kunsthandwerk aus Metall, Holz, Keramik, Schmuck und Dekorationsartikel aller Art warten ebenso auf die Augen der Marktbummler wie nützliche Stoffe oder Zubehör für das Nähkästchen. Auch die Freunde von alten Fahrzeugen vom Zweirad über Limousinen und Traktoren werden in der Oldtimer-Ausstellung von Ewald Schiegg und Franz Perzl auf ihre Kosten kommen.

Erstmal ist auch eine kleine Ausstellung ganz besonderer Fahrzeuge zu sehen. Die NK-AutoWelt, mit Firmeninhaber Nazir Hendi, zeigt Fahrzeuge der Extraklasse. Die Kinder können sich wie jedes Jahr beim Pony-Reiten mit der Pferdekutsche des Pferdehofs Maisterl aus Scheuring erfreuen. Beim Imkerstand der Lechfeldimker können die Tickets gelöst werden. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Der Hobby- und Handwerkermarkt findet bei jedem Wetter statt. Der Festplatz steht als Parkfläche zur Verfügung. Die Elias-Holl-Straße ist von der Einmündung in den Franziskanerplatz bis zum Cafe‘ Müller für den Durchgangsverkehr an diesem Sonntag gesperrt. Die Kreisstraße K 19 wird auf Tempo 30 reduziert.