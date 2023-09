Oldtimer, Gartenkunst und Kutschfahrten

In Klosterlechfeld treffen sich die Besucher mit Fieranten und Oldtimerfreunden auf dem 20. Hobby- und Handwerkermarkt.

Von Immenstadt bis München, von Augsburg bis Kaufbeuren waren 34 Fieranten nach Klosterlechfeld gereist, um ihre Produkte anzubieten. Die meisten Anbieter sind Hobby- und Freizeitkünstler die ihre Waren, die zuhause erstellt werden, um einem breiten Publikum zunächst zu zeigen und dann zum Kauf anzubieten.

Hobbykünstlerin Renate Kovermann aus Fürstenfeldbruck fertigt Geschenkartikel. Foto: J�rgen Schmidt

Im Wesentlichen ist es Kunsthandwerk aus Metall, Holz, Keramik, Schmuck und Dekorationsartikel aller Art, die die Augen der Marktbummler erfreuten. Für die Brotzeit daheim konnten verschiedene Käsesorten, Honig von Lechfelder Imkern mitgenommen werden.

Erinnerungen an vergangene Zeiten

Ein großer Bestandteil des Marktes ist die Oldtimer-Ausstellung, die von Ewald Schiegg, Franz Perzl und Anton Hirschmiller seit vielen Jahren organisiert wird. Mit den zahlreichen Fahrrädern, Mopeds, mehr als 30 an der Zahl altbekannter Marken sowie Limousinen und Traktoren weckte es bei den älteren Besuchern viele Erinnerungen an vergangene Zeiten. Zum Nostalgieerlebnis gehörten auch die Pony-Kutschfahrten des Pferdehofs Maisterl aus Scheuring.

Ein 1977er Ford Granada mit einer besonderen Geschichte und seinem Erstbesitzer Simon Müller aus Untermeitingen. Foto: Jürgen Schmidt

Jedoch ein Ford Granada, Baujahr 1977 von Eigentümer Simon Müller aus Untermeitingen, erzählt eine besondere Geschichte. Damals für 16.000 D-Mark als Erstbesitzer aus dem Schaufenster des Händlers in Wangen im Allgäu gekauft, schepperte und rumpelte plötzlich der gesamte Innenraum. Sämtliche Automechaniker in der Region rätselten, woher die unnatürlichen Geräusche gekommen waren. Erst das Fernsehen schaffte Abhilfe. Die Autodoktoren vom TV- Sender Vox machten aus der Rumpelkiste wieder ein schnurrendes Kätzchen. Schuld an allem war die Kardanwelle. Da das Fahrzeug jedoch schon als „historisch“ eingestuft wurde, gab es keine Ersatzteile. So musste der Hersteller dieses Ersatzteil extra anfertigen und Fahrer Müller, dem keine Kosten entstanden, war jetzt heilfroh. Seitdem macht Müller Touren zu vielen Oldtimertreffen in nah und fern und macht sich keine Sorgen mehr um die Funktionstüchtigkeit seines Gefährts.

Musikverein spielt im Klostergarten

Auf dem Franziskanerplatz sorgte die Feuerwehr für Getränke, Kaffee und Kuchen. Der Faschingsverein Lecharia bot Grillschmankerl an, die dann unter dem luftigen Zelt verzehrt werden konnten.

Künstler Christopher Rehm malt Werke mit Motiven aus Klosterlechfeld. Foto: Jürgen Schmidt

Der neue Marktmeister organisierte die Stellplätze der Fieranten. Im benachbarten Klosterbiergarten gab es traditionell einen Mittagstisch, bei dem der Musikverein aufspielte. Bürgermeister Rudolf Schneider zeigte sich sichtlich zufrieden: „Das Wetter trägt an so einem Tag erheblich dazu bei, dass so viele Besucher aus nah und fern den Markt besuchen“.