Humor, Satire und ein bisschen Wehmut: Silvano Tuiach und Herr Braun sorgen in Königsbrunn für Stimmung

Ein lauer Herbstabend, der Pfarrsaal „Zur Göttlichen Vorsehung“ füllt sich: Der Kulturverein Klik lädt zur Vorpremiere des neuen Bühnenprogramms von Silvano Tuiach und seinem Bühnenpartner Herr Braun (Roland Krabbe). Ursula Rost, stellvertretende Vorsitzende des Kulturvereins Klik, begrüßt die beiden Kabarettisten zum Auftakt des Veranstaltungsprogramms von September 2025 bis Mai 2026 und freut sich auf „Augsburger Alltagsgeschichten, die Herzen und Köpfe des Publikums bewegen“.

Mit den beiden kommt ein seit Jahren bewährtes Kabarett-Duo, das sich auf die großen Fragen des Lebens stürzt, mit typischem Augsburger Lokalcolorit und einem Blick auf das, was uns alle berührt, beschäftigt und ärgert. Humor, Satire und ein bisschen Wehmut über gesellschaftliche Veränderungen, alles verpackt in ihr neues Bühnenprogramm „Unter uns g’sagt“.

„Unter uns g‘sagt“ ist das letzte gemeinsame Programm der beiden

Damit zeigen sie ihr letztes gemeinsames Programm. Silvano Tuiach, bei vielen als der Geisterfahrer bekannt, wird weiterhin sein Publikum mit Augsburger G‘schichten über Spreizkrattln, Hierabigga, Ranzmayr und die Augschburger Stroßabo zum Lachen bringen. Die beiden sind alte Hasen der regionalen Kabarettszene und begeistern mit schwäbischer Mundart: Tuiach flucht „Jessasna“ und „Herrgottsackra“, moniert gesellschaftliche Veränderungen wie fehlende Klingeln an Fahrrädern, „Kevinglotzaufdeinhandy“, entrümpelt sein Wohnzimmer, zum Beispiel vom Botschamper und erzählt „das Märchen der glücklichen Patchworkfamilie“.

Marianne und Hans Stäbler sind seit den Anfängen dabei und dem Comedian treu geblieben: „Wir kommen seit Jahren zu den Vorstellungen von Silvano Tuiach.“ Herr Braun, mit seiner pantomimischen Kunst setzt Akzente, die ohne viele Worte auskommen. Ob als Roboter, Philosoph, Mentalcoach oder als Werbesprecher nimmt er das Publikum versiert auf die Schippe. Tuiach und Herr Braun mischen Lokales mit den großen und kleinen Themen des Lebens: Alltag, Altern, Technik, menschliche Macken und nicht zuletzt Medien - stets mit Liebe zum Detail und einer Portion Selbstironie.

Das bedeutet Kabarett für Silvano Tuiach

Tuiach erklärt hinter den Kulissen: „Kabarett ist auch immer eine Reaktion, auf Dinge, die nicht gut laufen. Auf das Programm kommen wir durch eigene Verlusterfahrungen, durch Dinge, die uns im Alltag passieren. Schade ist auch der Rückgang der Printmedien und der Verlust von Kultur, wie auch im Kino und Fernsehen.“

Für alle, die Kabarett mögen, das Lokale wertschätzen und bereit sind, sich zwischen Lacher und Nachdenklichkeit zu bewegen, ist dieses Programm einen Besuch wert. Ein zweiter Auftritt ist für 8. November 2025, 20 Uhr, im Gemeindezentrum St. Johannes in Königsbrunn geplant.