Worauf es beim Pilzesammeln ankommt und wie gefährlich invasive Arten sind

Spricht man Günther Groß auf das Thema Pilze an, ist er sofort begeistert. „Ob er jetzt 5 Millimeter hoch ist oder 40 Zentimeter - jeder Pilz hat eine bestimmte Faszination. Und das Schöne ist halt die Farbenvielfalt.“ Groß ist Vorsitzender des Pilzvereins Königsbrunn-Augsburg. Der Verein wurde 1955 gegründet und feiert dieses Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Mit seiner Beratung hilft er bei Fragen zum Thema Pilze. Der 81-Jährige, der ursprünglich aus Augsburg stammt, lebt schon lange in Königsbrunn. Seine Faszination hat Anfang der 1980er-Jahre sein Großvater geweckt.

Fliegenpilze gehören zu den bekanntesten giftigen Pilzen. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein, dpa (Symbolbild)

Das Thema erlangte in den letzten Jahren durch „Pilzfluencer“ eine immer größere Bekanntheit. Diese sorgten dafür, dass das Interesse am Sammeln von Pilzen zunahm. Dennoch warnt Groß davor, dass Grundkenntnisse über diese häufig fehlen. Deshalb wünscht er sich einen bewussteren Umgang mit ihnen und versucht, mit seinem Verein darüber aufzuklären.

Pilzvergiftungen sind schwer zu erkennen

Der Pilzverein bietet Exkursionen an und steht Interessierten mit Beratungen zur Seite. Die Ausflüge sollen einen Überblick geben. Die Experten aus dem Verein erklären, wie der Stoffkreislauf der Pilze funktioniert und warum bestimmte Arten nur an bestimmten Orten wachsen. Groß bietet nach telefonischer Vereinbarung persönliche Gespräche in der Pilzberatung an. „Die Leute gehen raus und glauben dann, wenn sie zu uns kommen, wir sortieren dann die Körbe aus. Das machen wir nicht“, sagt Groß. „Wir beraten.“

Diese Beratung wird in den Augen von Groß immer wichtiger, da durch den Zuwachs an invasiven Arten die Gefahr steigt, eine Vergiftung zu erleiden. Durch den fortschreitenden Klimawandel werden die Böden immer trockener. „Es sind große Trockenperioden und dann kommt einmal ein gewaltiger Regen. Das ist nicht natürlich“, sagt Groß. Dies führt dazu, dass sich invasive Arten in Deutschland verbreiten und heimische verloren gehen. Pilzvergiftung sind aus einem Grund besonders gefährlich, wie Groß erklärt. Die Vergiftung wirkt teilweise erst nach mehreren Stunden oder Tagen. Giftige Pilze wie der Knollenblätterpilz wirken schon nach 12 bis 18 Stunden. Andere, wie der Spitzgebuckelte Raukopf, wirken erst nach 10 bis 14 Tagen. Wie Groß erklärt, ist es nach dieser Zeit schwer, diesen als Ursache für die Erkrankung auszumachen. Außerdem warnt der 81-Jährige bei herkömmlichen Pilzen davor, diese ohne eine Garzeit von mindestens 15 Minuten zu verzehren.

Was tun bei einer Pilzvergiftung? Der Verein Johanniter-Unfall-Hilfe Bayerisch Schwaben betont, dass es bei einer Vergiftung auf jede Minute ankommt. Wichtig ist es, ruhig zu bleiben und sofort die Notrufnummer 112 zu wählen. Außerdem sollen Betroffene nicht alleine gelassen werden. Um die Diagnose zu erleichtern, sollten Erbrochenes und Reste der verzehrten Pilze aufbewahrt werden. Bei Bewusstlosigkeit sollte die betroffene Person in die stabile Seitenlage gebracht und die Atmung kontrolliert werden. Zudem rät der Verein von Hausmitteln oder Eigenbehandlungen ab, da dies den Zustand verschlimmern kann. Die Johanniter empfehlen nur Pilze zu sammeln, die man absolut sicher kennt und bei Unsicherheit einen Pilzsachverständigen hinzuzuziehen.

Pilzexperte Günther Groß: „Die Leute sollen es selbst erleben und selber nach den Pilzen suchen“

Der Verein konnte seit der Corona-Pandemie einen großen Mitgliederzuwachs verbuchen. „Vor Corona hatten wir bloß 72 Mitglieder“, berichtet Groß. Obwohl er sich über den Zuwachs an Sammlern freut, warnt er davor, ohne Kenntnisse in den Wald zu gehen und Pilze zu sammeln. Für Interessierte bietet der Verein im Naturmuseum Königsbrunn ein neues Diorama an. Dieses befasst sich mit dem Stoffwechselkreislauf und der Mykorrhiza, der Beziehung zwischen Bodenpilzen und Wurzeln der Pflanzen. Außerdem kartiert der Pilzverein für die Bundeskartierung, welche Arten in den heimischen Wäldern vorkommen.

Günther Groß ist Vorsitzender des Pilzvereins Königsbrunn Augsburg e.V. Foto: privat

Groß ist immer noch fasziniert von Pilzen und deren Vielfalt. Trotzdem würde er sich wünschen, dass sie und ihr Wert für die Vielfalt des Waldes mehr berücksichtigt werden. „Die Leute sollen es selbst erleben und selber nach den Pilzen suchen.“ Aber alles in Maßen und mit Rücksicht auf die Natur. Einzelne Pilze zu identifizieren, ist nur mit großem Vorwissen möglich. Deshalb ist es wichtig, die Gesamtzusammenhänge zu verstehen, betont Günther Groß.

Vom 1. bis zum 6. Oktober findet die 17. Bayerische Mykologische Tagung in Augsburg statt. Am Samstag ab 18 Uhr führt der Verein mit Günther Groß durch das Naturmuseum Königsbrunn. Noch bis zum 20. Oktober bietet der Pilzverein Augsburg-Königsbrunn montags von 16 bis 17.30 Uhr im Umweltbildungszentrum in Augsburg Pilzberatungen an.