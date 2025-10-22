Wie man eine Stadt aus dem Dornröschenschlaf wecken kann, das zeigte das Bobinger Kulturamt am Ende des diesjährigen Sommers. Pünktlich zum letzten warmen Wochenende wurde zunächst die „Good-Bye-Summer“-Party und am folgenden Tag die „italienische Nacht“ auf dem Rathausplatz gefeiert. Schnell waren alle Plätze belegt, beide Veranstaltungen waren ein voller Erfolg. Immer wieder wurde in Bobingen von verschiedensten Seiten gefordert, den für Feste und Veranstaltungen bestens geeigneten Rathausplatz doch endlich besser zu nutzen. In diesem Jahr war es dann so weit. Die beiden Veranstaltungen erweckten die Stadt zum Leben. „Bobingen war bisher eine Schlafstadt.“ So zitierte Kulturamtsleiterin Sandra Hartl die Aussage eines Bobinger Bürgers. „Endlich tut sich was in der Stadt“, war eine andere Aussage.

Bobingen erwacht aus dem Dornröschenschlaf

So oder ähnlich hätte die überwiegende Mehrzahl der Rückmeldungen ausgesehen, die man zu dem Wochenende auf dem Rathausplatz bekommen habe, sagte Hartl während der jüngsten Sitzung des Bobinger Kulturausschusses. Einige Stadträte bestätigten, dass auch sie nur positive Rückmeldungen bekommen hätten. Bürgermeister Klaus Förster sagte, dass es über die Veranstaltung keinerlei Beschwerden gegeben habe. Insgesamt hätte das Wochenende ein Defizit von rund 29.000 Euro eingebracht. Für die geplante Wiederholung im kommenden Jahr könnte dieses durch mehr Sponsorengelder, höhere Standgebühren und eventuell günstigere Bühnentechnik sogar geringer ausfallen, sagte Hartl.

Auf dem Rathausplatz in Bobingen wurde das Ende des Sommers gefeiert.

Der Erfolg der Veranstaltung weckte bei dem einen oder anderen Stadtrat den Wunsch nach „mehr Leben auf dem Rathausplatz“. So erkundigte sich Ernst-Hinrich Abbensetz (CSU), ob man sich nicht auch etwas Ähnliches wie das Format „Live auf dem Rathausplatz“ vorstellen könne, das in Gemeinden im Landkreis Günzburg sehr gut laufe. Dabei würden rund zwei Monate Live-Bands auf dem Rathausplatz auftreten. „Das ist ehrlich gesagt ein heimlicher Wunsch von mir, in Bobingen so etwas auf die Beine zu stellen“, antwortete Kulturamtsleiterin Hartl . Allerdings habe dazu bisher die Zeit gefehlt. Aber vergessen sei das Thema nicht, versicherte sie.

Christkindlmarkt startet am ersten Adventswochenende

Ein Erfolg sei auch das Format „Abendwind & Feenstaub“ im Garten des Unteren Schlösschens gewesen. Die Veranstaltung richtete sich vor allem an Familien und Kinder. Rund 1000 Besucher hätten dort begrüßt werden können. Auch diese Veranstaltung soll im kommenden Jahr wiederholt werden. Die nächste Veranstaltung auf dem Rathausplatz wird auch nicht lange auf sich warten lassen. Traditionell wird am ersten Adventswochenende wieder der Bobinger Christkindlmarkt stattfinden.