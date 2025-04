Jetzt ist die Erlebniswelt offiziell genehmigt

Nun sind die Bauausschuss-Mitglieder in Königsbrunn mit dem Betrieb einverstanden. Ins „Spirit“ an der Ecke Wandalenstraße/Gotenstraße, zieht es Kinder, die rutschen oder Trampolinspringen möchten, genauso wie Nachtschwärmer, die Lust auf einen Cocktail haben oder Bowlingfans. Die verschiedenen Bereiche haben verschiedene Öffnungszeiten. Vor allem am nächtlichen Betrieb störten sich Stadträte in Königsbrunn immer wieder. Und verwehrten dem Betreiber deshalb immer wieder die nachgereichten Bauanträge für seine Erlebniswelt. Jetzt nicht mehr. Einstimmig stimmte der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung zu. Was hat sich geändert?

