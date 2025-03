Kabarettistin nimmt die zweite Lebenshälfte aufs Korn

Wenn sich die Kabarettistin Juliane Braun mit über 50 Jahren als Burlesque-Tänzerin entblättert, dann lustvoll. In ihrem Programm „Sinn und Sinnlichkeit 50+“ zeigt sie ihre große Vielfalt. Zu sehen ist die ehemalige Osram-Managerin am Sonntag, 16. März, um 19 Uhr im Kulturzentrum Graben, Via-Claudia-Weg 4.

Eine ihrer Figuren ist die gnadenlose Mephistola. Grauhaarige Frauen, die Spaß an Erotik haben? Um Himmels Willen! An anderer Stelle fragt sie sich, ob sie eine Sterbegeld-Versicherung 50+ für einen würdigen Abgang abschließen soll. Juliane Braun ist der Ansicht, dass heute mehr Menschen die Chance haben, sich mit über 50 Jahren neu zu erfinden.

Mit großer Wandlungsfähigkeit und intelligenter Komik nimmt die ehemalige Managerin und praktizierende Yogalehrerin seit acht Jahren Selbstoptimierungen im Berufs- und Privatleben aufs Korn. Ob auf einer Kreuzfahrt oder in der bayerischen Heimat, in Indien oder im Kloster: Gesucht werden Sinn und Sinnlichkeit in der zweiten Lebenshälfte. In ihrem früheren Leben war sie viele Jahre lang PR-Managerin beim Lampenhersteller Osram. Eine Umorganisation ihrer Abteilung und das Angebot einer Sterbegeldversicherung waren für sie der Anlass, sich als Freiberuflerin auf die Suche nach ihrer Lebendigkeit zu machen. Als Expertin für Licht aller Art hat sie ihr Musik-Kabarett-Duo „Erleuchtendes Kabarett“ genannt. Die preisgekrönte Pianistin Nicole Winter begleitet Juliane Braun mit Kompositionen, Improvisationen und eigenen Songs. Kartenreservierungen sind telefonisch unter der Nummer 08232/962132 möglich.

