Das Kulturprogramm für das nächste Halbjahr steht fest

Drei Könige? Sechs Blechbläser! Sein zehnjähriges Band-Jubiläum feiert das Bobinger Sextett [BACK]-Blech um den Komponisten und Bandleader Felix Linsmeier in der Lounge-Atmosphäre im Kulturzentrum Graben am Montag, 6. Januar, 19 Uhr. Das Beste, Lustigste und Peinlichste aus einem Jahrzehnt, präsentiert wie immer mit einem Feuerwerk aus guter Laune, kabarettistischer Unterhaltung und feinster Musik.

Musik der 50er bis 80er Jahre gibt es bei der Oldie Night mit den Momentensammlern. Foto: Kulturpur

Oldies But Goldies - wer kennt diesen Spruch nicht? Die Momentensammler haben wieder Ohrwürmer der 50er bis 80er Jahre zusammengestellt, die man auf der Tanzfläche oder am Bistrotisch genießen kann bei der Oldie Night am Sonntag, 19. Januar, 19 Uhr. Mit Nina Sirch (voc), Bene Hartmann (dr), Dieter Botzenhardt (p), Heiner Lehmann (git) und Andi Scharf (b). Am Sonntag, 2. März, 19 Uhr, gibt es ein Momentensammler special 2025. Die Konzerte der Momentensammler am Faschingssonntag haben inzwischen Tradition. Mit ihrem „special guest“ Andi Schönfeldt haben sie auch am Sonntag, 30. März, 19 Uhr, bei „Santana & Friends“ einen Auftritt. Am Samstag, 9. August, 20 Uhr präsentieren sie bei Rock & Roll Love Letter Songs der 50er Jahre mit den größten Hits von Buddy Holly bis Gene Vincent.

Der Büchereisonntag für Kinder ab vier Jahren mit „Glucks und der Klangsammler“ findet am Sonntag, 26. Januar, 14.30 Uhr statt. Der berühmte Klangsammler Meister Kling sammelt Klänge, Töne und Instrumente. Glucks wird durch die Klänge magisch angezogen und ist sehr neugierig: sie ist begeistert und möchte alles über die faszinierende Welt der Klänge erfahren.

Kabarett und Musik in Graben

Mit dem aus dem TV bekannten Schauspieler Arnd Schimkat alias Artur Senkrecht und seinem Partner, dem Münchner Schauspieler Sven Hussock gibt es Comedy am Sonntag, 2. Februar, 19 Uhr, mit Must be love. - zwei Brüder streiten sich trotz vorangegangener Paartherapie so herrlich durch den Abend, dass es eine wahre Freude ist.

Die Mufuti Twins und The Three Drummers sind eine groovende Roots-Soul Band mit viel Live-Erfahrung und spielen am Sonntag, 16. Februar, 19 Uhr. Erdige Songs und eine starke Stimme machen die Band zu einem Erlebnis.

Juliane Braun ist in verschiedenen Kostümen und Rollen zu sehen. Foto: Verena Gremmer

Ein Erleuchtendes Kabarett gibt es mit Sinn und Sinnlichkeit 50+ am Sonntag, 16. März, 19 Uhr. Grauhaarige Frauen, die Spaß an Erotik haben? Um Himmels Willen! Auch in ihrem neuen Programm schlüpft Juliane Braun wieder lustvoll in viele Kostüme und Rollen und nimmt den Trend zu Selbstoptimierungen im Berufs- und Privatleben aufs Korn.

Beim Büchereisonntag am Sonntag, 23. März, 14.30 Uhr, zeigt das Theater vom Rabenberg das Dschungelbuch als Stabpuppentheater für Kinder ab drei Jahren.

Weinlese hat Kultstatus in Graben

Die Weinlese Jazz und Buch in Graben hat längst Kultstatus: nirgends verbinden sich gute Literatur, hochklassige Live-Musik, leckerer Käse und ausgezeichnete Weine besser zu einem unvergesslichen Abend, wie am Samstag, 12. April, 20 Uhr. Mit Anna Biedermann (Lesung), Wolfi Weber (trp), Heiner Lehmann (sax), Vicky Konrad (git), Hebbe Heim (dr), Andi Scharf (b) und einem musikalischen Überraschungsgast.

Vivid Curls, die für Gitarrenmusik und Harmoniegesang stehen, kommen mit ihrem neuen Album „Noch immer" im Mai 2025 nach Graben. Foto: Vivid Curls

Nach 22 Jahren voller Leidenschaft für handgemachte, ehrliche Gitarrenmusik und gänsehauttreibenden Harmoniegesang haben Vivid Curls Anfang 2024 ihr Album „Noch immer“ herausgebracht und kommen am Sonntag, 4. Mai, 19 Uhr nach Graben.

Eine Übersicht über das gesamte Kulturangebot ist auch im Internet unter www.lechfeld.de/graben/kulturpur zu finden. Weitere Informationen zu den Veranstaltungsterminen und Karten sind telefonisch unter 08232 / 9621-0 oder per E-Mail an sabine.biedermann@graben.de erhältlich. (AZ)