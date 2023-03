Klosterlechfeld

28.02.2023

Elias Holl und der Leuchtturm des Glaubens auf dem Lechfeld

Prägend für den Ort ist die Wallfahrtskirche Maria Hilf in Klosterlechfeld.

Plus Der Baumeister Elias Holl wird nur mit Augsburg in Verbindung gebracht. Dabei entwarf er die erste Rotunde für die spätere Wallfahrtskirche in Klosterlechfeld.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Vor 450 Jahren wurde Elias Holl geboren. Er gilt als großer Baumeister und wird meistens mit Augsburg in Verbindung gebracht. Schließlich hat er das Stadtbild geprägt. Holls Handschrift trägt auch ein Bauwerk im südlichen Landkreis. Es ist mit einer besonderen Geschichte verbunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen