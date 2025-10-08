Icon Menü
Klosterlechfeld entscheidet Bürgermeister-Frage und lehnt Berufsbürgermeister ab

Klosterlechfeld

Klosterlechfelds Bürgermeister-Frage ist jetzt beantwortet

 Die Klosterlechfelder Gemeinderäte stimmen eindeutig gegen eine hauptberufliche Amtsführung.
Von Hieronymus Schneider
    Bürgermeister Rudolf Schneider.
    Bürgermeister Rudolf Schneider. Foto: Hieronymus Schneider

    Bekommt Klosterlechfeld in Zukunft einen Berufsbürgermeister? Die in der Sitzung vom 8. September vertagte Frage über die zukünftige Amtsstellung des Bürgermeisters wurde nun entschieden.

