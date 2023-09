Königsbrunn

17:46 Uhr

AfD-Kandidat Thomas Bauer: „Zeigen, dass wir normale Bürger sind“

Will für die AfD in den Landtag: Thomas Bauer aus Königsbrunn. Beim Interview im Eiscafé Jessica, dem ehemaligen Pia, in Königsbrunn trinkt er Espresso.

Plus In seiner Partei gibt es neben Konservativen auch Rechtsextreme. Nicht im Kreis Augsburg, sagt Thomas Bauer. Der Königsbrunner will für die AfD in den Landtag.

Die Landtagswahl rückt näher, der Aufwand, den die Parteien im Wahlkampf betreiben, steigt. Thomas Bauer aus Königsbrunn will für die AfD aus dem Stimmkreis Augsburg-Land-Süd nach München, der Stimmkreis umfasst fast komplett die Kommunen im Landkreis südlich der Autobahn. „Im Moment ist der Alltag schon stressig, gerade jetzt die letzten Wochen vor der Wahl“, sagt er beim Gespräch im Eiscafé Jessica in seiner Heimatstadt. Wie sein Wahlkampf aussieht, wo er sich innerhalb der Partei verortet und weshalb er diesen Ort für ein Interview ausgewählt hat.

Am Eiscafé schätze er die zentrale Lage in Königsbrunn - auch wenn der Blick auf die Baustelle in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße aktuell nicht schön sei. „Ich beobachte schon gerne“, sagt der 58-jährige Informatiker und Software-Unternehmer. Und der Betrieb habe eine schöne Geschichte, war vorher als Eiscafé Pia jahrzehntelang beliebt. „Wenn man sagt, man möchte die heimische Wirtschaft fördern, dann muss man da auch hingehen.“

