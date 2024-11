AfD-Ortsverband Königsbrunn-Bobingen wählt neuen Vorstand

Der AfD-Ortsverband Königsbrunn-Bobingen hat bei der Mitgliederversammlung Thomas Bauer einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Bauer (Dritter von rechts) bringt laut einer Mitteilung der Partei eine Fülle an Erfahrung und Engagement mit in seine neue Rolle. Er ist seit sechs Jahren aktives Mitglied der Partei und hat sich in verschiedenen Funktionen bewährt. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, und bin bereit, gemeinsam mit dem Vorstand und den Mitgliedern die Zukunft des einwohnerstärksten Ortsverbands im Landkreis Augsburg aktiv zu gestalten“, sagte Bauer nach seiner Wahl. Der bisherige Vorsitzende Frank Elter, Stadtrat in Königsbrunn, dankte allen Mitgliedern für ihre Unterstützung während seiner Amtszeit und wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg. „Es war mir eine Ehre und Herzens­angelegenheit, diesen Verband zu leiten, und ich bin überzeugt, dass Thomas Bauer den Ortsverband mit frischen Ideen und großem Engagement weiter voranbringen wird“, so Elter. Weitere Mitglieder des neu gewählten Vorstands sind der zweite Vorsitzende Karlfried Döbler (Dritter von links) , der Kassenwart Stefan Adorjan (Zweiter von rechts) und der erste Beisitzer Frank Elter (Zweiter von links).