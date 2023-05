Königsbrunn

vor 48 Min.

Aus Königsbrunn ins Rampenlicht: Musikerin "Jaria" hat viel vor

Plus Jaria – das ist Jasmin Maria Mächtlinger aus Königsbrunn. Die 29-Jährige hat eine neue Single herausgebracht. Über Heimat, Achtsamkeit und das Schönste am Musizieren.

Von Anna Mohl

"Wie kann ich ausholen? Ich hole immer so gerne aus", sagt Jasmin Maria Mächtlinger alias "Jaria", wenn man sie nach ihrem Weg in die Musik fragt und lacht. Locken umrahmen ihr Gesicht, sie ist gerade von der Arbeit gekommen. Hauptberuflich arbeitet die Königsbrunnerin seit März als Marketing-Managerin im Bereich Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit in Augsburg. Nebenher macht sie Musik - mit viel Herzblut.

Das begann schon, als Jasmin Mächtlinger noch ein Kind war, da sang sie "Kauderwelsch und irgendwelche Fantasiemelodien". Für die Eltern war das amüsant, sie staunten schon früh über die Kreativität ihrer Tochter. Auf die Bühne ging sie erst viel später, 2012 begann sie, Gesangsunterricht zu nehmen und startete mit Soloauftritten. Ihre Gesangslehrerin erkannte ihr Potenzial und ermutigte sie, dem Talent weiter nachzugehen. Vier Jahre später gewann die Königsbrunnerin bei "Jugend musiziert" in Augsburg, für die Teilnahme musste sie ein eigenes Lied singen. So entstand das Lied "Stranger in my bed". Im selben Jahr begann Jasmin Mächtlinger, bei der Rock-Oldie Band "Retold" zu singen. Mit einem Produzenten schrieb sie 2018 ihre erste Single "Take me with you", eine neu aufgenommene Version von "Stranger in my bed" folgte. Es sei damals gut gelaufen, sie habe bei drei verschiedenen Bands gesungen, gute Rückmeldungen bekommen und habe eigentlich ein Gewerbe anmelden wollen, sagt die Königsbrunnerin.

